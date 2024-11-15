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دوري أمم أوروبا: إسبانيا تهزم الدنمارك وتحسم صدارة مجموعتها

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 11 (كونا) -- فازت إسبانيا على الدنمارك بهدفين لهدف في مباراة الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا التي أجريت على ملعب (باركن) في العاصمة (كوبنهاغن) اليوم الجمعة.
وبهذا الفوز حسمت إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة قبل جولة من نهاية دور المجموعات من البطولة.
ونجح المنتخب الاسباني في تسجيل الهدفين بالشوط الأول عبر ميكل أويارزابال في الدقيقة 15 وأيوزي بيريز في الدقيقة 58 فيما اقتصرت جهود منتخب الدنمارك على تقليص الفارق فقط بهدف سجله جوستاف إساكسين في الدقيقة 84.
وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة في حين تجمد رصيد (الدنمارك) عند سبع نقاط في المركز الثاني بالترتيب.
وتخوض إسبانيا مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام سويسرا في (تينيريفي) الاسبانية يوم الاثنين المقبل. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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