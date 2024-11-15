دوري أمم أوروبا: إسبانيا تهزم الدنمارك وتحسم صدارة مجموعتها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 15 - 11 (كونا) -- فازت إسبانيا على الدنمارك بهدفين لهدف في مباراة
الجولة الخامسة من دوري أمم أوروبا التي أجريت على ملعب (باركن) في العاصمة (كوبنهاغن) اليوم الجمعة.
وبهذا الفوز حسمت إسبانيا صدارة المجموعة الرابعة قبل جولة من نهاية دور المجموعات من البطولة.
ونجح المنتخب الاسباني في تسجيل الهدفين بالشوط الأول عبر ميكل أويارزابال في الدقيقة 15 وأيوزي بيريز في الدقيقة 58 فيما اقتصرت جهود منتخب
الدنمارك على تقليص الفارق فقط بهدف سجله جوستاف إساكسين في الدقيقة 84.
وتتصدر إسبانيا المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة في حين تجمد رصيد (الدنمارك) عند سبع نقاط في المركز الثاني بالترتيب.
وتخوض إسبانيا مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام سويسرا في (تينيريفي) الاسبانية يوم الاثنين المقبل. (النهاية)
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