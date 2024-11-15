قادة واشنطن وطوكيو وسيؤول يعلنون انشاء أمانة ثلاثية لتنسيق وتنفيذ التزاماتهم المشتركة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 15 – 11 (كونا) -- أعلن قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن انشاء "أمانة ثلاثية" مهمتها تنسيق وتنفيذ التزاماتهم المشتركة.
وتم عقد القمة الثلاثية وهي الأخيرة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) المنعقدة على مدى اليوم والغد في ليما عاصمة البيرو وجمعت بايدن مع رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.
وأشاد القادة الثلاثة في بيان صدر عقب القمة ونشره البيت الابيض "بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته بلداننا الثلاث منذ قمة زعمائنا الثلاثية في عام 2023" بالإشارة الى القمة التي استضافها بايدن في كامب ديفيد العام الماضي.
وشددوا على الوقوف "متحدين في تفانينا لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
كما أكدوا تصميمهم "على مواءمة جهودنا الجماعية لضمان استمرار نجاح شعوبنا والمنطقة والعالم وثباتهم في دعم نظام دولي حر ومفتوح قائم على القواعد" معتبرين أن "الإجراءات التي نتخذها معا ستستمر في تعزيز السلام والأمن الإقليمي والعالمي في المستقبل".
وأضافوا "خلال الأشهر ال15 الماضية قمنا ببناء شراكة ثلاثية مبنية على الاستمرار" معلنين عن "إنشاء الأمانة الثلاثية المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ التزاماتنا المشتركة".
وأوضحوا أن "الأمانة العامة الجديدة ستسعى إلى ضمان أن العمل الذي نقوم به معا يتوافق بشكل أكبر مع أهدافنا وإجراءاتنا لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة مزدهرة ومترابطة وصلبة ومستقرة وآمنة".
وأشاروا إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية "ارتفع إلى مستويات جديدة في كل ركن من أركان حكوماتنا وخلقنا مستقبلا أكثر إشراقا وأمانا وازدهارا لشعوبنا".
وأكدوا كذلك "اننا فخورون بالشراكة التي بنيناها" معبرين عن اعتقادهم بأن العلاقة بين دولهم "ستكون بمثابة ثقل للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لسنوات قادمة".
وكان مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أبلغ الصحفيين أمس الخميس أن إدارة بايدن ستركز "بشكل حاسم على التأكد من أننا قمنا بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الشراكة الثلاثية حتى تصبح سمة دائمة للسياسة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المستقبل". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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