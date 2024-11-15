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قادة واشنطن وطوكيو وسيؤول يعلنون انشاء أمانة ثلاثية لتنسيق وتنفيذ التزاماتهم المشتركة

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 15 – 11 (كونا) -- أعلن قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن انشاء "أمانة ثلاثية" مهمتها تنسيق وتنفيذ التزاماتهم المشتركة.
وتم عقد القمة الثلاثية وهي الأخيرة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) المنعقدة على مدى اليوم والغد في ليما عاصمة البيرو وجمعت بايدن مع رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.
وأشاد القادة الثلاثة في بيان صدر عقب القمة ونشره البيت الابيض "بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته بلداننا الثلاث منذ قمة زعمائنا الثلاثية في عام 2023" بالإشارة الى القمة التي استضافها بايدن في كامب ديفيد العام الماضي.
وشددوا على الوقوف "متحدين في تفانينا لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها".
كما أكدوا تصميمهم "على مواءمة جهودنا الجماعية لضمان استمرار نجاح شعوبنا والمنطقة والعالم وثباتهم في دعم نظام دولي حر ومفتوح قائم على القواعد" معتبرين أن "الإجراءات التي نتخذها معا ستستمر في تعزيز السلام والأمن الإقليمي والعالمي في المستقبل".
وأضافوا "خلال الأشهر ال15 الماضية قمنا ببناء شراكة ثلاثية مبنية على الاستمرار" معلنين عن "إنشاء الأمانة الثلاثية المسؤولة عن تنسيق وتنفيذ التزاماتنا المشتركة".
وأوضحوا أن "الأمانة العامة الجديدة ستسعى إلى ضمان أن العمل الذي نقوم به معا يتوافق بشكل أكبر مع أهدافنا وإجراءاتنا لجعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة مزدهرة ومترابطة وصلبة ومستقرة وآمنة".
وأشاروا إلى أن التعاون بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية "ارتفع إلى مستويات جديدة في كل ركن من أركان حكوماتنا وخلقنا مستقبلا أكثر إشراقا وأمانا وازدهارا لشعوبنا".
وأكدوا كذلك "اننا فخورون بالشراكة التي بنيناها" معبرين عن اعتقادهم بأن العلاقة بين دولهم "ستكون بمثابة ثقل للسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لسنوات قادمة".
وكان مستشار الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد أبلغ الصحفيين أمس الخميس أن إدارة بايدن ستركز "بشكل حاسم على التأكد من أننا قمنا بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الشراكة الثلاثية حتى تصبح سمة دائمة للسياسة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في المستقبل". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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