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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

11/15/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية منذ 8 أكتوبر من العام الماضي الى 3445 قتيلا و14599 جريحا من بينهم 59 قتيلا و182 جريحا في الساعات ال24 الماضية.

رام الله - الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية تعلن استشهاد أسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هما سميح عليوي (61 عاما) من محافظة (نابلس) بالضفة العربية وأنور اسليم (44 عاما) من قطاع غزة.

واشنطن – قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون عن انشاء "أمانة ثلاثية" مهمتها تنسيق وتنفيذ التزاماتهم المشتركة.

نيودلهي - اللجنة الانتخابية في سريلانكا تعلن فوز (الحزب الوطني الجديد) بقيادة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي بأكثر من ثلثي المقاعد في المجلس التشريعي المكون من 225 مقعدا حيث نال 159 مقعدا تمثل نسبة 56ر61 بالمئة من الأصوات. (النهاية) ر ج

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