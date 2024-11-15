موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت – وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية منذ 8 أكتوبر من العام الماضي الى 3445 قتيلا و14599 جريحا من بينهم 59 قتيلا و182 جريحا في الساعات ال24 الماضية.
رام الله - الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية تعلن استشهاد أسيرين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي هما سميح عليوي (61 عاما) من محافظة (نابلس) بالضفة العربية وأنور اسليم (44 عاما) من قطاع غزة.
واشنطن – قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية يعلنون عن انشاء "أمانة ثلاثية" مهمتها تنسيق وتنفيذ التزاماتهم المشتركة.
نيودلهي - اللجنة الانتخابية في سريلانكا تعلن فوز (الحزب الوطني الجديد) بقيادة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي بأكثر من ثلثي المقاعد في المجلس التشريعي المكون من 225 مقعدا حيث نال 159 مقعدا تمثل نسبة 56ر61 بالمئة من الأصوات. (النهاية) ر ج
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