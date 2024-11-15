البرتغالي فيريرا والإماراتي البلوشي يتصدران فئة السيارات والدراجات النارية لباها الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
العقبة - تصدر السائق البرتغالي جواو فيريرا، وملاحه مواطنه فيليبي بالميرو على متن كان ام - مافيريك - اكس ار اس، منافسات اليوم الثاني لباها الأردن - الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، التي اقيمت أمس في وادي رم، بفارق 3.5 ثانية، عن صاحب مركز الوصافة الإماراتي خالد الجافلة وملاحه اللتواني أندريه رودنيتسكي على متن سيارة توروس تي 3 ماكس.
وتصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي على متن دراجة ياماها يو زد 450، منافسات باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات - فيم – باها، بفارق 12 دقيقة و51.5 ثانية، عن صاحب مركز الوصافة اللبناني رفيق عيد على متن دراجة غاز- غاز- اتش اكس 450 اف، ودخل على خط المنافسة الدراج السعودي عبد الحليم المغيرة محققا المركز الثالث على متن دراجة كي تي ام رالي بايك، وحقق الدراج الأردني حمزة الزواهرة المركز الرابع على متن دراجة (ياماها دبليو ار- 450 اف).
وتصدر الدراج السعودي عبد العزيز الشيباني على متن ياماها رابتور 700، منافسات فئة الدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها.
كما تصدر المتسابق الفلسطيني طه مسعود وملاحه مواطنه عمران الكايد على متن سيارة كان ام - مافيريك، منافسات باها الأردن الوطني.
وكان سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، قد تفقد مقر رالي باها الأردن، كما اطلع سموه على الترتيبات الإدارية والفنية التي اتخذتها اللجنة المنظمة لهذا الحدث، معربا عن ارتياحه التام لما شاهده من جاهزية عالية.
وأكد سمو الأمير على أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة الأردن كوجهة رياضية مميزة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة واللجان العاملة الأخرى في تنظيم البطولة كما يليق بسمعة الأردن في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.
وقال المتسابق البرتغالي جوا فيريرا: " لقد استمتعت اليوم بمرحلة السباق، إنها طويلة وصعبة كثيرا، وقام ملاحي فيليبي بعمل رائع، واجهتنا بعض الصعاب، بسبب الحجارة، وتعرضت السيارة لثقب في أحد الإطارات، لكننا استطعنا تصدر السباق".
وقال الدراج الإماراتي محمد البلوشي البلوشي: " كانت منافسات اليوم صعبة في المرحلة، أتطلع أن أكون بين الأوائل في منافسات اليوم.
وأوضح المتسابق الإسباني إدوار بونز :" "لقد كانت مرحلة معقدة اليوم، وتعرضنا لثقب في احد الطارات بعد 100 كم، لقد فقدنا بعض الوقت وبعد ذلك، سارت الأمور بشكل جيد نحن سعداء بنتيجتنا اليوم".
وخاض المتنافسون يوم أمس مرحلة وادي رم وهي مقسمة إلى قسمين الأولى بطول 200 كم، والثانية بطول 133.53 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون المرحلة النهائية من باها الأردن وهي مرحلة الديسي، ويبلغ طولها 214.32 كم.
ويقام باها الأردن لهذا العام، بدعم من شركة زين الأردن، والبنك الأردني الكويتي، وكان ام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) ، وشركة تطوير العقبة (ADC) ، ومحطة العقبة للسفن السياحية (جزء من مجموعة موانئ أبو ظبي)، وشركة جرانتي للسياحة والسفر، وراديو هلا وبلس اف ام ، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للباها.
نتائج اليوم الثاني - الكروس كانتري القصيرة
- المركز الأول: جواو فيريرا (البرتغال) وملاحه فيليب بالميرو (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 4.04.05.7 ساعات.
- المركز الثاني: خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندراي رودنيتسكي (ليتوانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 4.04.09.2 ساعات.
- المركز الثالث: جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 4.07.13.9 ساعات.
- المركز الرابع : إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 4.11.28.9 ساعات.
المركز الخامس: راشد المهندي (قطر) وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 4.14.51.2 ساعات .
نتائج اليوم الثاني - لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها
فئة الدراجات النارية
- المركز الأول: محمد البلوشي (الإمارات) - (ياماها يو زد 450)، بزمن 5.01.35.6 ساعات.
- المركز الثاني: رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، بزمن 5.12.25.9 ساعات.
- المركز الثالث: عبد الحليم المغيرة (السعودية) - ( كي تي ام رالي بايك)، بزمن 5.18.55 ساعات.
- المركزالرابع : حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، بزمن 8.39.41.7 ساعات.
فئة الدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها
- المركز الأول: عبد العزيز الشيباني (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، بزمن 5.44.55.1 ساعات.
نتائج اليوم الثاني - باها الأردن الوطني - (مبدئية)
- المركز الأول: طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 3.44.18.6 ساعات.
المركز الثاني: محمد الصانع (فلسطين) وفادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 4.14.42.5 ساعات.
المركز الثالث: أبراهيم الحوتري (فلسطين) وملاحه يونس كاتتزي (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، بزمن 5.39.35.1 ساعات.
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