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البرتغالي فيريرا والإماراتي البلوشي يتصدران فئة السيارات والدراجات النارية لباها الأردن

11/15/2024 11:23:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






العقبة - تصدر السائق البرتغالي جواو فيريرا، وملاحه مواطنه فيليبي بالميرو على متن كان ام - مافيريك - اكس ار اس، منافسات اليوم الثاني لباها الأردن - الجولة السابعة من كأس العالم للراليات الكروس كانتري القصيرة - فيا – باها، التي اقيمت أمس في وادي رم، بفارق 3.5 ثانية، عن صاحب مركز الوصافة الإماراتي خالد الجافلة وملاحه اللتواني أندريه رودنيتسكي على متن سيارة توروس تي 3 ماكس.
وتصدر الدراج الإماراتي محمد البلوشي على متن دراجة ياماها يو زد 450، منافسات باها الأردن - الجولة السابعة وقبل الأخيرة من كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات - فيم – باها، بفارق 12 دقيقة و51.5 ثانية، عن صاحب مركز الوصافة اللبناني رفيق عيد على متن دراجة غاز- غاز- اتش اكس 450 اف، ودخل على خط المنافسة الدراج السعودي عبد الحليم المغيرة محققا المركز الثالث على متن دراجة كي تي ام رالي بايك، وحقق الدراج الأردني حمزة الزواهرة المركز الرابع على متن دراجة (ياماها دبليو ار- 450 اف).
وتصدر الدراج السعودي عبد العزيز الشيباني على متن ياماها رابتور 700، منافسات فئة الدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم – باها.
كما تصدر المتسابق الفلسطيني طه مسعود وملاحه مواطنه عمران الكايد على متن سيارة كان ام - مافيريك، منافسات باها الأردن الوطني.
وكان سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، قد تفقد مقر رالي باها الأردن، كما اطلع سموه على الترتيبات الإدارية والفنية التي اتخذتها اللجنة المنظمة لهذا الحدث، معربا عن ارتياحه التام لما شاهده من جاهزية عالية.
وأكد سمو الأمير على أهمية هذا الحدث في تعزيز مكانة الأردن كوجهة رياضية مميزة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة واللجان العاملة الأخرى في تنظيم البطولة كما يليق بسمعة الأردن في استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.
وقال المتسابق البرتغالي جوا فيريرا: " لقد استمتعت اليوم بمرحلة السباق، إنها طويلة وصعبة كثيرا، وقام ملاحي فيليبي بعمل رائع، واجهتنا بعض الصعاب، بسبب الحجارة، وتعرضت السيارة لثقب في أحد الإطارات، لكننا استطعنا تصدر السباق".
وقال الدراج الإماراتي محمد البلوشي البلوشي: " كانت منافسات اليوم صعبة في المرحلة، أتطلع أن أكون بين الأوائل في منافسات اليوم.
وأوضح المتسابق الإسباني إدوار بونز :" "لقد كانت مرحلة معقدة اليوم، وتعرضنا لثقب في احد الطارات بعد 100 كم، لقد فقدنا بعض الوقت وبعد ذلك، سارت الأمور بشكل جيد نحن سعداء بنتيجتنا اليوم".
وخاض المتنافسون يوم أمس مرحلة وادي رم وهي مقسمة إلى قسمين الأولى بطول 200 كم، والثانية بطول 133.53 كم، ومن ثم سيخوض المشاركون المرحلة النهائية من باها الأردن وهي مرحلة الديسي، ويبلغ طولها 214.32 كم.
ويقام باها الأردن لهذا العام، بدعم من شركة زين الأردن، والبنك الأردني الكويتي، وكان ام، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) ، وشركة تطوير العقبة (ADC) ، ومحطة العقبة للسفن السياحية (جزء من مجموعة موانئ أبو ظبي)، وشركة جرانتي للسياحة والسفر، وراديو هلا وبلس اف ام ، وتم اتخاذ منتجع حياة ريجنسي العقبة أيلة، كمقر للباها.
نتائج اليوم الثاني - الكروس كانتري القصيرة
- المركز الأول: جواو فيريرا (البرتغال) وملاحه فيليب بالميرو (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 4.04.05.7 ساعات.
- المركز الثاني: خالد الجافلة (الإمارات) وملاحه اندراي رودنيتسكي (ليتوانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 4.04.09.2 ساعات.
- المركز الثالث: جواو دياس (البرتغال) وملاحه جونكالو ريس (البرتغال) - (كان ام - مافيريك - اكس ار اس)، بزمن 4.07.13.9 ساعات.
- المركز الرابع : إدوار بونز (إسبانيا) وملاحه بيتريو جاومي (إسبانيا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 4.11.28.9 ساعات.
المركز الخامس: راشد المهندي (قطر) وملاحه زيمون غوسبودارتشيك (بولندا) - (توروس تي 3 ماكس)، بزمن 4.14.51.2 ساعات .
نتائج اليوم الثاني - لفئة الدراجات النارية والدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها
فئة الدراجات النارية
- المركز الأول: محمد البلوشي (الإمارات) - (ياماها يو زد 450)، بزمن 5.01.35.6 ساعات.
- المركز الثاني: رفيق عيد (لبنان) - (غاز- غاز- اتش اكس 450 اف)، بزمن 5.12.25.9 ساعات.
- المركز الثالث: عبد الحليم المغيرة (السعودية) - ( كي تي ام رالي بايك)، بزمن 5.18.55 ساعات.
- المركزالرابع : حمزة الزواهرة (الأردن) - (ياماها دبليو ار- 450 اف)، بزمن 8.39.41.7 ساعات.
فئة الدراجات رباعية الدفع "كوادز"- فيم - باها
- المركز الأول: عبد العزيز الشيباني (السعودية) - (ياماها رابتور 700)، بزمن 5.44.55.1 ساعات.
نتائج اليوم الثاني - باها الأردن الوطني - (مبدئية)
- المركز الأول: طه مسعود (فلسطين) وملاحه عمران الكايد (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 3.44.18.6 ساعات.
المركز الثاني: محمد الصانع (فلسطين) وفادي الصناع (فلسطين) - (كان ام - مافيريك)، بزمن 4.14.42.5 ساعات.
المركز الثالث: أبراهيم الحوتري (فلسطين) وملاحه يونس كاتتزي (فلسطين) - (ميتسوبيشي - باجيرو)، بزمن 5.39.35.1 ساعات.

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