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سيدات الأرثوذكسي بالمركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

11/15/2024 11:23:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - فاز فريق النادي الأرثوذكسي للسيدات، بالمركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجمع الأرثوذكسي في ختام منافسات البطولة 7 نقاط، بينما جاء بالمركز الأول فريق الفتاة الكويتي الذي جمع 8 نقاط.
ومثل فريق الأرثوذكسي في هذه البطولة كلا من اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان وتينا خوري، اضافة إلى لاعبة محترفة من مصر، فيما اشرف على الفريق المدرب الوطني عدنان العوفي.

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