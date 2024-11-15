سيدات الأرثوذكسي بالمركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - فاز فريق النادي الأرثوذكسي للسيدات، بالمركز الثاني في بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة، والمقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
وجمع الأرثوذكسي في ختام منافسات البطولة 7 نقاط، بينما جاء بالمركز الأول فريق الفتاة الكويتي الذي جمع 8 نقاط.
ومثل فريق الأرثوذكسي في هذه البطولة كلا من اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان وتينا خوري، اضافة إلى لاعبة محترفة من مصر، فيما اشرف على الفريق المدرب الوطني عدنان العوفي.
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