الدفاع المدني ينقذ طفلا سقط داخل حفرة في إربد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية غرب إربد، الجمعة، من إنقاذ طفل سقط داخل منهل للصرف الصحي (فارغ) في منطقة كفر قميم بمحافظة إربد.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إنه فور ورود البلاغ حول الحادثة، تحركت الفرق المختصة بسرعة استجابة مكنتها من إخراج الطفل وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.
وأضاف أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته الصحية بالمتوسطة، لتلقي العلاج.
وأكد السرطاوي أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.
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