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الدفاع المدني ينقذ طفلا سقط داخل حفرة في إربد

11/15/2024 11:23:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تمكنت فرق الدفاع المدني في مديرية غرب إربد، الجمعة، من إنقاذ طفل سقط داخل منهل للصرف الصحي (فارغ) في منطقة كفر قميم بمحافظة إربد.


قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إنه فور ورود البلاغ حول الحادثة، تحركت الفرق المختصة بسرعة استجابة مكنتها من إخراج الطفل وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له.


وأضاف أنه جرى نقل الطفل إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته الصحية بالمتوسطة، لتلقي العلاج.
وأكد السرطاوي أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

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