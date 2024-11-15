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جيش الاحتلال يعيد تقييم تكتيكاته في لبنان بعد الهجمات ضد لواء غولاني

11/15/2024 11:23:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت صحيفة معاريف إن الهجمات ضد وحدة إيغوز والكتيبة 51 من لواء غولاني في جنوب لبنان دفعت الجيش لإعادة تقييم تكتيكاته.
وأوضحت معاريف أن التقييم العسكري يشير إلى أن إرسال جنود إلى مبان أو حيث يختبئ مقاتلو حزب الله أمر غير منطقي عملياتيا.

وأضافت أن الهجمات ضد غولاني في جنوب لبنان تقتضي زيادة استخدام سلاح الجو والمدرعات والمدفعية، وفق ما أوردت "الجزيرة".

وكشفت معاريف عن نتائج استطلاع أجرته يوضح أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى تسوية في الشمال، مقابل 41% يؤيدون الحرب وتوسيعها.

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