جيش الاحتلال يعيد تقييم تكتيكاته في لبنان بعد الهجمات ضد لواء غولاني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت صحيفة معاريف إن الهجمات ضد وحدة إيغوز والكتيبة 51 من لواء غولاني في جنوب لبنان دفعت الجيش لإعادة تقييم تكتيكاته.
وأوضحت معاريف أن التقييم العسكري يشير إلى أن إرسال جنود إلى مبان أو حيث يختبئ مقاتلو حزب الله أمر غير منطقي عملياتيا.
وأضافت أن الهجمات ضد غولاني في جنوب لبنان تقتضي زيادة استخدام سلاح الجو والمدرعات والمدفعية، وفق ما أوردت "الجزيرة".
وكشفت معاريف عن نتائج استطلاع أجرته يوضح أن 45% من الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى تسوية في الشمال، مقابل 41% يؤيدون الحرب وتوسيعها.
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