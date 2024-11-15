28 شهيدا بـ3 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة بغزة، ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيد و 120 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي، لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 406 على قطاع غزة أنه مازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,764 شهيدا و 103,490 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.