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روسيا تفرض قيودا على تصدير اليورانيوم المخصب إلى أميركا

11/15/2024 11:23:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها قررت فرض قيود مؤقتة على تصدير اليورانيوم الروسي المخصب إلى الولايات المتحدة الأميركية دون أن توضح أسباب القرار.


وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي :" خلال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، تم إقرار فرض قيود تصدير اليورانيوم الروسي المخصب إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤقتا". --(بترا)

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