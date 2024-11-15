روسيا تفرض قيودا على تصدير اليورانيوم المخصب إلى أميركا

روسيا تفرض قيودا على تصدير اليورانيوم المخصب إلى أميركا
التاريخ
11/15/2024 11:23:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، عن أنها قررت فرض قيود مؤقتة على تصدير اليورانيوم الروسي المخصب إلى الولايات المتحدة الأميركية دون أن توضح أسباب القرار.
وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي :" خلال اجتماع مجلس الوزراء، الجمعة، تم إقرار فرض قيود تصدير اليورانيوم الروسي المخصب إلى الولايات المتحدة الأميركية مؤقتا". --(بترا)
MENAFN15112024000072011014ID1108892071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.