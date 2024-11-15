16 شهيدا في غارات اسرائيلية على لبنان

استشهد 16 شخصا، وأصيب آخرون، جراء الغارات التي شنها اليوم الجمعة الطيران الحربي الاسرائيلي على عدد من المناطق اللبنانية.



وقال مصدر أمني لبناني ، إن 15 شخصا، استشهدوا وأصيب عدد كبير، جراء الغارة التي نفذها الطيران الحربي الاسرائيلي على بلدة، علمات في جبيل شرق بيروت، فيما استشهد لبناني جراء الغارة الاسرائيلية التي استهدفت سيارة إسعاف على طريق عام دير الزهراني في الجنوب، كما واستهدفت غارة مقهى شعبيا في صور، مما أدى إلى وقوع إصابات.



كما سجلت غارات تدميرية على مناطق، العيشية والريحان وحانين وجويا، والناقورة، مثلما سجل مدفعي على مدينة الخيام والقاء قنابل فوسفورية عند أطراف بلدة البازورية.



وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن فرق البحث والإنقاذ المتخصصة، تمكنت من إنهاء عمليات رفع الأنقاض في موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركز بعلبك الإقليمي للدفاع المدني في بلدة دورس.

وبحسب الحصيلة النهائية لعمليات البحث، فقد تم انتشال جثامين وأشلاء 14 شهيداً، فيما ما يزال الجرحى يخضعون للعناية الطبية اللازمة في مستشفى بعلبك الإقليمي.--(بترا)