الشاباك يعزز حراسة يائير نتنياهو لهذا السبب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت القناة 12 العبرية، أن جهاز الشاباك ضاعف
الحراسة الأمنية على يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث زاد عدد الحراس
حارسا إضافيا، بتكلفة شهرية أكثر من 100 ألف شيكل (نحو 25 ألف دولار).
وبذلك ستقفز التكلفة السنوية لتأمين نجل رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي من 2.5 مليون شيكل إلى 3.84 مليون شيكل، أي نحو مليون دولار.
والمفارقة أن أحد أسباب زيادة الحراس والتكلفة أن يائير يريد إراحة حراسه.
وتعلق القناة 12 بقولها إنه، إلى جانب مهام
عمله على مدار الساعة في ظل الحرب، مطلوب من الشاباك أيضًا الاهتمام بسلامة نجل
رئيس الوزراء، الذي يقيم في ميامي منذ بداية الحرب.
وتفسر القناة سبب الزيادة المثيرة لحراس يائير
أنه لا يبقى في منزله، بل يتنقل من مكان إلى آخر. ولأن الشاباك يريد السماح لحارسي
الأمن المحيطين بيائير نيل قسط من الراحة من وقت لآخر، فأضاف عليهم حارسا آخر.
وكان موقع "واي نت" العبري، قال كذلك
إن "الشاباك" عزّز الإجراءات الأمنية حول يائير، خوفاً من الانتقام
الإيراني.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تخوف
نتنياهو، من أن يطال الرّد الإيراني ابنه يائير، الذي يعيش في ميامي الأميركية.
شوهد مع ثلاثة حراس
وكشف الموقع العبري أن نجل نتنياهو شوهد مع
ثلاثة حراس شخصيين، وذلك بعد أن طلب رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي من رئيس "الشاباك" رونان بار زيادة عدد حراس ابنه
في الولايات المتحدة.
وقبلت اللجنة الوزارية توصية اللجنة الاستشارية
الأمنية التابعة لـ"الشاباك" بتمديد الأمن لمدة ستة أشهر أو حتى نهاية
الحرب، أيهما يأتي أولاً.
ونظراً لتزايد التهديدات وإطالة أمد الحرب،
قررت اللجنة استمرار تأمين يائير، ولكن يتم نقله من أفراد وحدة الأمن في الشاباك
(الوحدة 730)، إلى مسؤولية وحدة "ماغان"، التي تؤمّن أيضًا الوزراء
وتعمل تحت إشراف الوزارة.
تأمين لمدة عام
وقررت اللجنة الوزارية لشؤون
"الشاباك" المصادقة على أمن "الشاباك" خلال عام كامل، وليس
خلال ستة أشهر كما أوصت اللجنة الاستشارية.
وحضر الجلسة كل من رئيس اللجنة الاستشارية
لشؤون الأمن الشخصي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التربية والتعليم،
يوآف كيش.
وفي الجلسة التي عُقدت، غيّر
"الشاباك" موقفه. وزعموا أن الشخص الذي يحتاج إلى الاستمرار في تأمين
زوجة رئيس الوزراء هو وحدة الأمن الشخصي في "الشاباك"، وليس وحدة
الحماية، لكنهم أوصوا بأن تقوم بتأمين أبناء رئيس الوزراء.
وقبل ذلك بأسبوع، تم توثيق أن يائير نتنياهو
يقضي إجازة خاصة في غواتيمالا، برفقة حراس أمن مقربين من "الشاباك".
MENAFN15112024000072011014ID1108892067
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.