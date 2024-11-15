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الشاباك يعزز حراسة يائير نتنياهو لهذا السبب

11/15/2024 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت القناة 12 العبرية، أن جهاز الشاباك ضاعف الحراسة الأمنية على يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث زاد عدد الحراس حارسا إضافيا، بتكلفة شهرية أكثر من 100 ألف شيكل (نحو 25 ألف دولار).
وبذلك ستقفز التكلفة السنوية لتأمين نجل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من 2.5 مليون شيكل إلى 3.84 مليون شيكل، أي نحو مليون دولار. والمفارقة أن أحد أسباب زيادة الحراس والتكلفة أن يائير يريد إراحة حراسه.

وتعلق القناة 12 بقولها إنه، إلى جانب مهام عمله على مدار الساعة في ظل الحرب، مطلوب من الشاباك أيضًا الاهتمام بسلامة نجل رئيس الوزراء، الذي يقيم في ميامي منذ بداية الحرب.

وتفسر القناة سبب الزيادة المثيرة لحراس يائير أنه لا يبقى في منزله، بل يتنقل من مكان إلى آخر. ولأن الشاباك يريد السماح لحارسي الأمن المحيطين بيائير نيل قسط من الراحة من وقت لآخر، فأضاف عليهم حارسا آخر.

وكان موقع "واي نت" العبري، قال كذلك إن "الشاباك" عزّز الإجراءات الأمنية حول يائير، خوفاً من الانتقام الإيراني.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام عبرية عن تخوف نتنياهو، من أن يطال الرّد الإيراني ابنه يائير، الذي يعيش في ميامي الأميركية.

شوهد مع ثلاثة حراس

وكشف الموقع العبري أن نجل نتنياهو شوهد مع ثلاثة حراس شخصيين، وذلك بعد أن طلب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي من رئيس "الشاباك" رونان بار زيادة عدد حراس ابنه في الولايات المتحدة.

وقبلت اللجنة الوزارية توصية اللجنة الاستشارية الأمنية التابعة لـ"الشاباك" بتمديد الأمن لمدة ستة أشهر أو حتى نهاية الحرب، أيهما يأتي أولاً.

ونظراً لتزايد التهديدات وإطالة أمد الحرب، قررت اللجنة استمرار تأمين يائير، ولكن يتم نقله من أفراد وحدة الأمن في الشاباك (الوحدة 730)، إلى مسؤولية وحدة "ماغان"، التي تؤمّن أيضًا الوزراء وتعمل تحت إشراف الوزارة.

تأمين لمدة عام

وقررت اللجنة الوزارية لشؤون "الشاباك" المصادقة على أمن "الشاباك" خلال عام كامل، وليس خلال ستة أشهر كما أوصت اللجنة الاستشارية.

وحضر الجلسة كل من رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون الأمن الشخصي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التربية والتعليم، يوآف كيش.

وفي الجلسة التي عُقدت، غيّر "الشاباك" موقفه. وزعموا أن الشخص الذي يحتاج إلى الاستمرار في تأمين زوجة رئيس الوزراء هو وحدة الأمن الشخصي في "الشاباك"، وليس وحدة الحماية، لكنهم أوصوا بأن تقوم بتأمين أبناء رئيس الوزراء.

وقبل ذلك بأسبوع، تم توثيق أن يائير نتنياهو يقضي إجازة خاصة في غواتيمالا، برفقة حراس أمن مقربين من "الشاباك".

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