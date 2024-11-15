شهداء بقصف الاحتلال منازل في بيت لاهيا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة
الجمعة/ السبت،
في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، فإن طيران
الاحتلال قصف منازل لمواطنين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع
غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال.
وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف
المنازل في مناطق شمال قطاع غزة، وبخاصة مخيم جباليا، بينما تواصل مدفعية الاحتلال
قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.
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