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شهداء بقصف الاحتلال منازل في بيت لاهيا

11/15/2024 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الجمعة/ السبت، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.
ونقلا عن وكالة "وفا"، فإن طيران الاحتلال قصف منازل لمواطنين في محيط مسجد مصعب بن عمير في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

وأوضح أن قوات الاحتلال تواصل عمليات نسف المنازل في مناطق شمال قطاع غزة، وبخاصة مخيم جباليا، بينما تواصل مدفعية الاحتلال قصفها تلك المناطق بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

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