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تمهيدا لعودة ترامب.. بايدن يحذر من حقبة تغيير سياسي كبير

11/15/2024 11:23:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، من حقبة من التغيير السياسي، أثناء عقده آخر اجتماع له مع حليفين رئيسيين في قمة آسيا والمحيط الهادي (أبيك)- التي طغت على أجوائها عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى السلطة.
وقال بايدن أثناء لقائه رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول في ليما عاصمة البيرو "لقد وصلنا الآن إلى لحظة تغيير سياسي كبير".

ورجح أن يكون هذا اجتماعه الأخير في إطار التحالف الثلاثي الذي رعاه على مدى العام الماضي ضد كوريا الشمالية والصين.

وأضاف الرئيس الأميركي أن التحالف الثلاثي "بني ليبقى، هذا ما آمله وأتوقعه".

كما حذر بايدن من "التعاون الخطير والمزعزع للاستقرار" بين كوريا الشمالية وروسيا، وسط مخاوف متزايدة من قيام بيونغ يانغ المسلحة نوويا بإرسال قوات للقتال في أوكرانيا.

وأعلن البيت الأبيض أن الزعماء الثلاثة سيعلنون إنشاء أمانة عامة لإضفاء طابع رسمي على التحالف الذي أطلق العام الماضي في قمة عقدت بكامب ديفيد.

طابع مؤسسي
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان للصحفيين الذين سافروا مع بايدن الخميس، "سنركز على التأكد من أننا أضفينا الطابع المؤسسي على (التحالف) الثلاثي حتى يصبح سمة دائمة للسياسة الأميركية".

وأضاف سوليفان أنه يتوقع أن يتواصل المشروع خلال ولاية ترامب الثانية.

وصرح قائلا: "نتوقع تماما أن يستمر في ظل الإدارة المقبلة رغم أنها بطبيعة الحال ستتخذ قراراتها بنفسها".

ويطغى فوز ترامب على مشاركة بايدن في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في البيرو وقمة مجموعة الـ20 بالبرازيل الأسبوع المقبل.

وتهدد أجندة ترامب "أميركا أولا" بتعطيل التحالفات الأميركية كما كان الحال في ولايته الأولى رغم أن تعيين جمهوريين مناهضين للصين في إدارته يعني أنه ربما ما يزال راغبا في الاعتماد على سول وطوكيو.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة "أبيك" السبت. (الجزيرة نت)

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