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العربي يفوز على الكتة بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

11/15/2024 11:23:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فاز فريق العربي على فريق الكتة بنتيجة 26-23، في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وتقام اليوم السبت، مباراتان في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا السلط وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة السابعة مساء.

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