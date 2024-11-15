العربي يفوز على الكتة بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

العربي يفوز على الكتة بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد
التاريخ
11/15/2024 11:23:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز فريق العربي على فريق الكتة بنتيجة 26-23،
في المباراة التي جرت الجمعة في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن
منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد.
وتقام اليوم السبت، مباراتان في صالة مدينة
الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا السلط وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم
يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة السابعة مساء.
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