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لائحة الأجور الطبية الجديدة تدخل حيز التنفيذ اليوم

11/15/2024 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تدخل لائحة الأجور الطبية 2024 اليوم السبت، حيز التنفيذ، بحسب الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية في المحافظات.
وكانت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيتم البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية السبت، والتي تختلف عن لائحة الأجور المنشورة في الجريدة الرسمية.

وأصدرت الجمعيات الطبية المنبثقة عن نقابة الأطباء ولجانها الفرعية، تعميما لأعضائها دعت فيه إلى الالتزام بتعليمات النقابة المتعلقة بتطبيق لائحة الأجور 2024 التي نشرت في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء حازم القرالة، إن "جمعيات ولجان النقابة تقف في صف موحد مع قرارات النقابة، وتعلن التفافها حول نقابتهم".

وأضاف القرالة، أن اللجنة "شددت في تعميمها بضرورة التزام الأطباء بقرار النقابة والإعلان بصراحة ووضوح عن موقف موحد بالوسائل المتاحة كافة".

وأوضحت الجمعية والاتحاد في بيان مشترك الخميس، أنه اعتبارا من صباح السبت الموافق 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ستتم زيادة كشفية الطبيب العام بنسبة 100%، وزيادة كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50%.

وأضافت أنه ستتم زيادة أجور الأطباء عن الإجراءات الموجودة في لائحة أجور 2008 (باستثناء أجور الأشعة) بنسبة 20% للسنة الأولى وعلى أن تتبعها الزيادة اللاحقة في السنة الثانية.

وعن الإجراءات الطبية الجديدة غير الواردة في لائحة أجور 2008، أشارت الجمعية والاتحاد في حينه إلى أنه سيتم اعتماد مسوّدة لائحة أجور 2021 مع نسبة تخفيض 50% عليها.

تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما، إذ تشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.

وكان وزير الصحة، قرّر في تموز/ يوليو 2024، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية في ذلك الوقت، ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية. (المملكة)

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