زيلينسكي: الحرب في أوكرانيا ستنتهي سريعا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن
الحرب في بلاده ستنتهي بشكل أسرع في ظل رئاسة دونالد ترامب الجديدة للولايات
المتحدة.
وأشاد زيلينسكي باتصاله الهاتفي مع ترامب، رغم
المخاوف من تراجع دعم واشنطن.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة
"سوسبيلني" الأوكرانية، إنه "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع
مع سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض. هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم".
ووعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب،
أمس الجمعة، من منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، بأنه سيتعامل مع الوضع في
أوكرانيا بشكل أفضل، قائلاً "سنعمل على الوصول إلى حل للأزمة".
وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإنهاء
الحرب بين روسيا وأوكرانيا في اليوم الأول لولايته الرئاسية الثانية.
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