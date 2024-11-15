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زيلينسكي: الحرب في أوكرانيا ستنتهي سريعا

11/15/2024 11:23:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن الحرب في بلاده ستنتهي بشكل أسرع في ظل رئاسة دونالد ترامب الجديدة للولايات المتحدة.
وأشاد زيلينسكي باتصاله الهاتفي مع ترامب، رغم المخاوف من تراجع دعم واشنطن.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية، إنه "من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض. هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم".

ووعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس الجمعة، من منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا، بأنه سيتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل، قائلاً "سنعمل على الوصول إلى حل للأزمة".

وخلال حملته الانتخابية، تعهد ترامب بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا في اليوم الأول لولايته الرئاسية الثانية.

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