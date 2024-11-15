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14 مليون كلمة في المعجم التاريخي للغة العربية - جريدة الوطن السعودية

11/15/2024 11:19:32 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد مختصون ممن أسهموا في إنجاز المعجم التاريخي للغةالعربيّة، على أهمية هذا المعجم الكبير باعتباره إنجازاً لكافةالعرب، يحقق نقلة نوعية في توثيق اللغة العربية ويخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، مشيرين إلى أنّ المشروع ضمّ فريق عمل يتكون من 780 مشاركاً من المحررين والمدققين والمشرفين والإداريين، من20 مؤسسة عربية ما بين مجمع لغوي وجامعة ومركز، ليحقق توثيقاً شاملاً من خلال 127 جزءاً تحتوي على 12,141 جذراً و348,406 شواهد من القرآن الكريم والحديث النبوي والشعر والنثر، بمجموع يقدر بحوالي 14 مليون كلمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر خاص للإعلان عن إنجازات المعجم التاريخيللغة العربية، عقد ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب2024، بمشاركة كلّ من محمد حسن خلف، عضو مجلس أمناءمجمع اللغة العربية، والدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية والمدير التنفيذي للمعجم، والأستاذالجامعي الدكتور محمد السعودي، مقرر عام الفريق الأردني، وبحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئةالشارقة للكتاب وعدد من رؤساء وممثلي مجامع اللغة العربية.
وأشاد المتحدثون بجهود صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمدالقاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إنجاز مشروع المعجم التاريخي للغة العربية رغم التحديات التي واجهها، مؤكدين بأن دعم سموه اللامحدود وتوجيهاته باستخدام أحدث التقنيات كان له الدور الحاسم في تسهيل وتسريع إنجاز المشروع، ما يعكس رؤيته الثاقبة للحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، وإيمانه بأهميةهذا المشروع للأمة العربية جمعاء. وأوضحوا أن هذا الإنجاز يشكل إرثاً لغوياً وحضارياً للأجيال القادمة ويضمن للغة العربية مكانةرائدة بين لغات العالم.

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