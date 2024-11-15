145 ألف زائر لمحمية غابات عجلون

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تعدّ محمية غابات عجلون وجهة سياحية مميزة للسياح العرب والأجانب والمحليين للاستمتاع بالطبيعة والتنوع الحيوي، وبرامجها السياحية
المتنوعة.
وقال مدير المحمية بشير العياصرة، إنه قدم منذ بداية العام الحالي 2024 حتى منتصف تشرين الثاني 145 ألف زائر، بين عرب وأجانب وأردنيين وبلغت نسبة الإشغال نحو 100% وخاصة نهاية الأسبوع من خلال خدمة الإقامة للزائر في الأكواخ الموجودة والتي بلغ عددها 38 كوخا، منها 15 بمبادرة ملكية بقيمة 500 ألف دينار بطاقة استيعابية تصل لــ160 شخصا.
وأشار العياصرة إلى أنه تم اختيار محمية عجلون ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، باعتبارها أفضل 100 محمية على مستوى العالم، مبينا أن المحمية تضم 6 ممرات سياحية توفر للسائح إمكانية التجول في الغابات والتعرف على التنوع الحيوي.
وبين أن المحمية حققت تميزا بيئيا في صون الطبيعة ما استحقت عليه التكريم من منظمات دولية، مؤكدا أن برامج ومشاريع المحمية نقلتها للعالمية وأنعشت المحافظة سياحيا وأصبحت رائدة في مجالات العمل السياحي عبر المشاريع السياحية المتعددة التي تستقطب الزوار من الأردن والإقليم والعالم.
وأوضح العياصرة أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أطلقت لعبة العبارة الهوائية بطول 330 مترا وذلك لإثراء تجربة سياحة المغامرة لرواد المحمية ومنحهم فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، ولوضع المحمية على خريطة سياحة المغامرات العالمية وتعد اللعبة ثاني أطول لعبة عبارة هوائية (Zip Line) في الأردن والثالثة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قرية ألعاب المغامرة في ساحة الأكاديمية التي هي ضمن المبادرات الملكية للربط بينها وبين برامجها والمحمية، وللإسهام في زيادة المنافع لسكان المنطقة بإيجاد فرص عمل دائمة لهم، بالإضافة لاستقطاب محبي سياحة المغامرة إلى المحافظة.
وأشار العياصرة إلى أهمية الجهود التي تبذل للتنمية والتوعية البيئية والمبادرات التي تنفذ عن طريق المؤسسات الوطنية والمحلية وتكثيف دور الإعلام لإبراز الجهود الوطنية في هذا المجال.
وبين أنه يوجد 3 برامج للطعام والشراب وزيادة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وهي بيوت الصابون والبسكويت والخط العربي، إلى جانب البرامج التعليمية.
MENAFN15112024000151011027ID1108891921
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.