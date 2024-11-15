145 ألف زائر لمحمية غابات عجلون

MENAFN - Khaberni) خبرني - تعدّ محمية غابات عجلون وجهة سياحية مميزة للسياح العرب والأجانب والمحليين للاستمتاع بالطبيعة والتنوع الحيوي، وبرامجها المتنوعة.

وقال مدير المحمية بشير العياصرة، إنه قدم منذ بداية العام الحالي 2024 حتى منتصف تشرين الثاني 145 ألف زائر، بين عرب وأجانب وأردنيين وبلغت نسبة الإشغال نحو 100% وخاصة نهاية الأسبوع من خلال خدمة الإقامة للزائر في الأكواخ الموجودة والتي بلغ عددها 38 كوخا، منها 15 بمبادرة ملكية بقيمة 500 ألف دينار بطاقة استيعابية تصل لــ160 شخصا.

وأشار العياصرة إلى أنه تم اختيار محمية عجلون ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، باعتبارها أفضل 100 محمية على مستوى العالم، مبينا أن المحمية تضم 6 ممرات سياحية توفر للسائح إمكانية التجول في الغابات والتعرف على التنوع الحيوي.

وبين أن المحمية حققت تميزا بيئيا في صون الطبيعة ما استحقت عليه التكريم من منظمات دولية، مؤكدا أن برامج ومشاريع المحمية نقلتها للعالمية وأنعشت المحافظة سياحيا وأصبحت رائدة في مجالات العمل السياحي عبر المشاريع السياحية المتعددة التي تستقطب الزوار من الأردن والإقليم والعالم.

وأوضح العياصرة أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أطلقت لعبة العبارة الهوائية بطول 330 مترا وذلك لإثراء تجربة سياحة المغامرة لرواد المحمية ومنحهم فرصة الاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة، ولوضع المحمية على خريطة سياحة المغامرات العالمية وتعد اللعبة ثاني أطول لعبة عبارة هوائية (Zip Line) في الأردن والثالثة في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب قرية ألعاب المغامرة في ساحة الأكاديمية التي هي ضمن المبادرات الملكية للربط بينها وبين برامجها والمحمية، وللإسهام في زيادة المنافع لسكان المنطقة بإيجاد فرص عمل دائمة لهم، بالإضافة لاستقطاب محبي سياحة المغامرة إلى المحافظة.

وأشار العياصرة إلى أهمية الجهود التي تبذل للتنمية والتوعية البيئية والمبادرات التي تنفذ عن طريق المؤسسات الوطنية والمحلية وتكثيف دور الإعلام لإبراز الجهود الوطنية في هذا المجال.

وبين أنه يوجد 3 برامج للطعام والشراب وزيادة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وهي بيوت الصابون والبسكويت والخط العربي، إلى جانب البرامج التعليمية.