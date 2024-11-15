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هيئة الكهرباء: أي تغيير في آلية الدعم سوف يترتب عليه تكاليف إضافية

11/15/2024 7:20:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬


وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتعديل‭ ‬التعرفة‭ ‬الكهربائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الوحدات‭ ‬المدعومة‭ ‬عند‭ ‬احتساب‭ ‬تعرفة‭ ‬الكهرباء‭ ‬للمستهلكين‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المنزلي‭ ‬للمشترك‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬واحد‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬تقطن‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬واحد،‭ ‬بحيث‭ ‬يُحسب‭ ‬الاستهلاك‭ ‬الشهري‭ (‬صفر‭ ‬ ‭ ‬5000‭) ‬وحدة‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬فلوس،‭ ‬و‭(‬5001‭ ‬ ‭ ‬10000‭) ‬وحدة‭ ‬مقابل‭ ‬9‭ ‬فلوس،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ (‬10000‭) ‬وحدة‭ ‬مقابل‭ ‬16‭ ‬فلسا،‭ ‬وذلك‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬تخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المعيشية‭ ‬عن‭ ‬المواطنين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬للمواطنين‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬أبدت‭ ‬هيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬عدم‭ ‬تحبيذ‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬حاليا‭ ‬لتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬حسابهم‭ ‬الأول،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الاقتراح‭ ‬متحقق‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬بينت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬لمشتركي‭ ‬الهيئة‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتهم‭ ‬خلال‭ ‬السنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2021‭- ‬2022‭ ‬بلغ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬490‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬يمثل‭ ‬المواطنون‭ ‬في‭ ‬حسابهم‭ ‬الأول‭ ‬النصيب‭ ‬الأكبر‭ ‬منه‭ ‬بنسبة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬87 % ‭ ‬كما‭ ‬ينمو‭ ‬حجم‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬بنسبة‭ ‬كبيرة‭ ‬نسبيا،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬النمو‭ ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬8 % ‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬سوف‭ ‬يتضاعف‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الحكومة‭ ‬دعماً‭ ‬إضافياً‭ ‬لحسابات‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬المتعسرة‭ ‬المسجلة‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وباعتماد‭ ‬مالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬1‭.‬75‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬سنويا‭.‬

كما‭ ‬بينت‭ ‬الهيئة‭ ‬انها‭ ‬وضعت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬جهات‭ ‬حكومية،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬وهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الالكترونية‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬ومحكمة‭ ‬وميسرة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬إيصال‭ ‬الدعم‭ ‬بصورة‭ ‬عادلة‭ ‬الى‭ ‬مستحقيه‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬ولقد‭ ‬استثمرت‭ ‬الهيئة‭ ‬أموالاً‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬أنظمتها‭ ‬الرقمية‭ ‬والحاسوبية‭ ‬وتم‭ ‬ربطها‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬بهدف‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬وضمان‭ ‬عدالتها‭ ‬وانسيابيتها‭ ‬للمواطنين‭ ‬المستحقين‭ ‬للدعم‭.‬

وتابعت‭ ‬الهيئة‭ ‬ان‭ ‬آلية‭ ‬الدعم‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الواحدة‭ ‬وليس‭ ‬للأفراد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬ربط‭ ‬الدعم‭ ‬برب‭ ‬الأسرة‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬مطلق‭ ‬الحرية‭ ‬في‭ ‬اختيار‭ ‬الحساب‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬تحديده‭ ‬كحسابه‭ ‬الأول‭ ‬المستحق‭ ‬للدعم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تعدد‭ ‬الحسابات،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الهيئة‭ ‬لا‭ ‬تمانع‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬مستحقة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الأسر‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬عقار‭ ‬واحد‭ ‬وذلك‭ ‬بشرط‭ ‬التزامها‭ ‬بالآلية‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬وباشتراطات‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الأخرى،‭ ‬علماً‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأسر‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تعيش‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬وقامت‭ ‬بالإيفاء‭ ‬بالاشتراطات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المذكورة‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬بصورة‭ ‬منفصلة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنها‭ ‬تسكن‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬العقار‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬سوف‭ ‬يترتب‭ ‬عليه‭ ‬تكاليف‭ ‬إضافية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستثمار‭ ‬في‭ ‬الأنظمة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬والحاسوبية،‭ ‬علماً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬استثمرت‭ ‬مؤخراً‭ ‬أموالاً‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬شبكتها‭ ‬المعلوماتية‭ ‬والرقمية،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬بهدف‭ ‬تحسين‭ ‬خدماتها‭ ‬المقدمة‭ ‬للمشتركين‭ ‬وتطويرها‭ ‬وزيادة‭ ‬دقة‭ ‬الفوترة‭ ‬للمشتركين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬كميات‭ ‬الوحدات‭ ‬المدعومة‭ ‬للحساب‭ ‬الواحد‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬لسوء‭ ‬الاستغلال‭ ‬وإمكانية‭ ‬عدم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬لمستحقيه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الاستهلاك‭ ‬وزيادة‭ ‬الهدر،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬زيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬الهيئة‭ ‬التشغيلية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انعكاس‭ ‬ذلك‭ ‬بصورة‭ ‬سلبية‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمشتركين‭ ‬وتأثر‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬واستدامته‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬رفع‭ ‬الكميات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتزام‭ ‬بالضوابط‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المحددة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية‭ ‬وفق‭ ‬الآلية‭ ‬المتبعة‭ ‬حالياً،‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬بالتأكيد‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الاستهلاك‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المستويات‭ ‬قد‭ ‬تفوق‭ ‬سعة‭ ‬العقار،‭ ‬ما‭ ‬يخالف‭ ‬متطلبات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬للعقار‭ ‬وقاطنيه‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬توازن‭ ‬الأحمال‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬الانقطاعات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬الاستهلاك‭ ‬يتناسب‭ ‬طرديا‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬غازات‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬المنبعثة‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬انتاج‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬توجهات‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060م‭. ‬

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