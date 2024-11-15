هل خططت إسرائيل لاغتيال علي لاريجاني في دمشق؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تداولت وسائل إعلام إيرانية أنباء عن نجاة كبير مستشاري المرشد، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، من محاولة اغتيال جراء الغارة الإسرائيلية على دمشق يوم الخميس.
وأسفرت غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، على عدد من المباني في العاصمة السورية دمشق عن مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة 16 آخرين.
وكان لاريجاني وصل الخميس إلى العاصمة السورية للقاء كبار المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، إضافة إلى عدد من قادة الفصائل الفلسطينية.
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