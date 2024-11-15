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هل خططت إسرائيل لاغتيال علي لاريجاني في دمشق؟

11/15/2024 7:19:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تداولت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إيرانية‭ ‬أنباء‭ ‬عن‭ ‬نجاة‭ ‬كبير‭ ‬مستشاري‭ ‬المرشد،‭ ‬عضو‭ ‬مجمع‭ ‬تشخيص‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام،‭ ‬من‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬جراء‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬دمشق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬

‭ ‬وأسفرت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬نفذها‭ ‬الطيران‭ ‬الحربي‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬16‭ ‬آخرين‭.‬

وكان‭ ‬لاريجاني‭ ‬وصل‭ ‬الخميس‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬للقاء‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬السوريين،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الأسد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

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