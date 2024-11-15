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اليابان تعود إلى الانتصارات

11/15/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جاكرتا‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬استعاد‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات،‭ ‬التي‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬بالتصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ .‬2026

وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬انتصارا‭ ‬كاسحا‭ ‬4‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة،‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬بالمجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬للتصفيات‭ ‬المونديالية‭.‬

وتقدم‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬بهدف‭ ‬جاء‭ ‬عبر‭ ‬النيران‭ ‬الصديقة،‭ ‬عقب‭ ‬تسجيل‭ ‬جوستين‭ ‬هوبنر،‭ ‬مدافع‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬هدفا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه،‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬35

وأضاف‭ ‬تاكومي‭ ‬مينامينو‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لليابان‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬40،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬زميلاه‭ ‬هيديماسا‭ ‬موريتا‭ ‬ويوكيناري‭ ‬سوجاوارا‭ ‬الهدفين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬49‭ ‬و69‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وارتفع‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان،‭ ‬الذي‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬أستراليا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية،‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة،‭ ‬مواصلا‭ ‬التحليق‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬ملاحقيه‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬الذي‭ ‬مازال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المجموعة،‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬ليظل‭ ‬قابعا‭ ‬في‭ ‬مؤخرة‭ ‬الترتيب‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينتقل‭ ‬المنتخبان‭ ‬الحاصلان‭ ‬على‭ ‬المركزين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خوض‭ ‬الدور‭ ‬الرابع‭ ‬للتنافس‭ ‬على‭ ‬بطاقتين‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبطاقة‭ ‬إلى‭ ‬الملحق‭ ‬العالمي‭.‬

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