اليابان تعود إلى الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جاكرتا - (د ب أ): استعاد منتخب اليابان نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في الجولة الماضية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم .2026
وحقق المنتخب الياباني انتصارا كاسحا 4/صفر على مضيفه منتخب إندونيسيا، أمس الجمعة، في الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة ضمن منافسات المرحلة الثالثة للتصفيات المونديالية.
وتقدم منتخب اليابان بهدف جاء عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل جوستين هوبنر، مدافع منتخب إندونيسيا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة .35
وأضاف تاكومي مينامينو الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 40، فيما أضاف زميلاه هيديماسا موريتا ويوكيناري سوجاوارا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 49 و69 على الترتيب.
وارتفع رصيد منتخب اليابان، الذي تعادل مع أستراليا في الجولة الماضية، إلى 13 نقطة، مواصلا التحليق في الصدارة، متفوقا بفارق 7 نقاط على أقرب ملاحقيه.
في المقابل، تجمد رصيد منتخب إندونيسيا، الذي مازال يبحث عن تحقيق انتصاره الأول في المجموعة، عند 3 نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.
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