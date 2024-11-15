Saturday, 16 November 2024 06:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ناغلسمان: بلوغ قبل النهائي هدفنا

11/15/2024 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يريد‭ ‬إنهاء‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهو‭ ‬متربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬يتطلعون‭ ‬الى‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وصرح‭ ‬ناغلسمان‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬امس‭ ‬السبت،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬خلالها‭ ‬منتخب‭ (‬الماكينات‭) ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الصعود‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية،‭ ‬نريد‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بقمة‭ ‬المجموعة‭. ‬إذا‭ ‬أمكن‭ ‬بالفعل‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬فرايبورج‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬مهم‭ ‬مؤقت‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يتأهل‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مطلقا‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬ولاعبوه‭ ‬بالفعل‭ ‬أهمية‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وخلال‭ ‬مواجهة‭ ‬البوسنة‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬بمدينة‭ ‬فرايبورج‭ ‬الألمانية،‭ ‬سوف‭ ‬يستعيد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غاب‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬شريكه‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزا‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬حيث‭ ‬غاب‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬عن‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ولم‭ ‬يلتحق‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬إلا‭ ‬الخميس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مفتقدا‭ ‬لمارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيجن،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الأساسي،‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬إلا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني،‭ ‬حراسة‭ ‬عرين‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭.‬

ويختتم‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬المجر‭ ‬في‭ ‬بودابست‭.‬



MENAFN15112024000055011008ID1108891887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث