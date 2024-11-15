ناغلسمان: بلوغ قبل النهائي هدفنا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فرانكفورت - (د ب أ): أكد يوليان ناغلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، أن فريقه يريد إنهاء مسيرته في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وهو متربع على صدارة مجموعته، مشددا على أن لاعبيه يتطلعون الى بلوغ الدور قبل النهائي في المسابقة القارية العام القادم.
وصرح ناغلسمان قبل لقاء منتخب ألمانيا مع ضيفه منتخب البوسنة والهرسك امس السبت، والتي يمكن أن يضمن خلالها منتخب (الماكينات) صدارة المجموعة، حال فوزه على منافسه «بعد الصعود لدور الثمانية، نريد الاحتفاظ بقمة المجموعة. إذا أمكن بالفعل غدا في فرايبورج».
أضاف المدرب الألماني «الوصول إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في دور أمم أوروبا هو هدف مهم مؤقت لنا في طريقنا إلى كأس العالم».
لم يتأهل منتخب ألمانيا مطلقا للمربع الذهبي في دوري أمم أوروبا، وقد أكد ناغلسمان ولاعبوه بالفعل أهمية البطولة من أجل الاستعداد لكأس العالم 2026.
وخلال مواجهة البوسنة التي تجرى بمدينة فرايبورج الألمانية، سوف يستعيد ناغلسمان جمال موسيالا، بعد أن غاب لاعب بايرن ميونخ الألماني عن مباراتي الفريق الشهر الماضي بسبب الإصابة.
ولكن من غير الواضح ما إذا كان شريكه في خط الوسط فلوريان فيرتز سيكون جاهزا أم لا، حيث غاب لاعب فريق باير ليفركوزن عن تدريبات المنتخب الألماني يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الإصابة، ولم يلتحق بالتشكيلة إلا الخميس.
في المقابل، لا يزال منتخب ألمانيا مفتقدا لمارك أندريه تير شتيجن، حارس المرمى الأساسي، بسبب الإصابة ومن المتوقع أنه لن يعود إلا العام المقبل.
ومن المنتظر أن يتولى أوليفر باومان، حارس مرمى فريق هوفنهايم الألماني، حراسة عرين منتخب ألمانيا.
ويختتم المنتخب الألماني مرحلة المجموعات في دوري أمم أوروبا يوم الثلاثاء القادم بمواجهة مضيفه منتخب المجر في بودابست.
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