ناغلسمان: بلوغ قبل النهائي هدفنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فرانكفورت‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬يوليان‭ ‬ناغلسمان،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬أن‭ ‬فريقه‭ ‬يريد‭ ‬إنهاء‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وهو‭ ‬متربع‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعته،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬لاعبيه‭ ‬يتطلعون‭ ‬الى‭ ‬بلوغ‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وصرح‭ ‬ناغلسمان‭ ‬قبل‭ ‬لقاء‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬البوسنة‭ ‬والهرسك‭ ‬امس‭ ‬السبت،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬خلالها‭ ‬منتخب‭ (‬الماكينات‭) ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬الصعود‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية،‭ ‬نريد‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بقمة‭ ‬المجموعة‭. ‬إذا‭ ‬أمكن‭ ‬بالفعل‭ ‬غدا‭ ‬في‭ ‬فرايبورج‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬هو‭ ‬هدف‭ ‬مهم‭ ‬مؤقت‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬طريقنا‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

لم‭ ‬يتأهل‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مطلقا‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا،‭ ‬وقد‭ ‬أكد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬ولاعبوه‭ ‬بالفعل‭ ‬أهمية‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستعداد‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وخلال‭ ‬مواجهة‭ ‬البوسنة‭ ‬التي‭ ‬تجرى‭ ‬بمدينة‭ ‬فرايبورج‭ ‬الألمانية،‭ ‬سوف‭ ‬يستعيد‭ ‬ناغلسمان‭ ‬جمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غاب‭ ‬لاعب‭ ‬بايرن‭ ‬ميونخ‭ ‬الألماني‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬الفريق‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ولكن‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬شريكه‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬فلوريان‭ ‬فيرتز‭ ‬سيكون‭ ‬جاهزا‭ ‬أم‭ ‬لا،‭ ‬حيث‭ ‬غاب‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬عن‭ ‬تدريبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ولم‭ ‬يلتحق‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬إلا‭ ‬الخميس‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬مفتقدا‭ ‬لمارك‭ ‬أندريه‭ ‬تير‭ ‬شتيجن،‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬الأساسي،‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يعود‭ ‬إلا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬أوليفر‭ ‬باومان،‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فريق‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني،‭ ‬حراسة‭ ‬عرين‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭.‬

ويختتم‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬مرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬المجر‭ ‬في‭ ‬بودابست‭.‬







