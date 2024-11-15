التركي بولوت يجرد البلغاري كوسيف من لقب الفردي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جرّد اللاعب التركي عمران بولوت منافسه اللاعب البلغاري ستانسلاف كوسيف من لقب بطولة الفردي الذي أحرزه الأسبوع الماضي ببطولة الاتحاد الدولي للتنس، وذلك بعد الفوز عليه بنتيجة 6/1 و6/0 في الدور ربع النهائي للمسابقة.
وأكد التركي بولوت المصنف الأول بالبطولة مسيرته الكبيرة في هذه النسخة من البطولة، حيث حقق نتائج قوية ولافتة منذ بداية المسابقة.
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الدور ربع النهائي، أوقف اللاعب الصيني شيشوان زهو مسيرة اللاعب الكويتي محمد العوضي في البطولة، حيث تفوق عليه بصعوبة وبمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 7/6(7)، 3/6 و6/3، كما خسر السعودي عيسى علي مواجهته مع اللاعب التركي إيركوت أيدين، حيث خسر أمامه بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وبواقع 7/6(5)، 4/6 و6/2.
وأكمل اللاعب الروماني ديف المصنف الثاني أضلاع المربع الذهبي للبطولة بعد تغلبه على الروسي ماكسيم شيبيلوف بنتيجة 6/3 و6/0.
ويشهد الدور نصف النهائي مواجهة تركية خالصة بين عمران بولوت وإيركوت أيدين، بينما سيجمع نصف النهائي الآخر بين الصيني زهو والروماني ديف.
وضمن منافسات فردي الفتيات، خطت اللاعبة الصينية فانغيو شانغ خطوة جديدة نحو الاحتفاظ بلقب المسابقة الذي أحرزته الأسبوع الماضي، فيما تمكنت وصيفتها ومواطنتها تشانغ ليو من الإطاحة باللاعبة التركية المصنفة الأولى بالبطولة دجلة إزغي من الدور ربع النهائي.
وتمكنت فنغيو شانغ من التغلب على الروسية أليكسندرا كاتشوشكينا بنتيجة 6/4، 4/6 و6/4، وفي المقابل تفوقت مواطنتها تشانغ ليو على اللاعبة التركية دجلة بنتيجة 6/4 و7/5.
وفي مباراة أخرى ضمن منافسات ربع نهائي فردي الفتيات، خسرت اللاعبة المصرية سارة دسوقي أمام التشيكية غلوريا ليفنسكي بنتيجة 6/1 و6/4.
فيما حجزت اللاعبة الروسية إيكاترينا مقعدا لها في نصف النهائي بعد فوزها على البولندية أغوتا كونارسكا بنتيجة 6/2 و6/3.
وفي منافسات الزوجي، بلغ الثنائي الروماني ديف والصيني شيشوان زهو والثنائي التشيكي ميريك سميتشكي والروسي إيفان شارابيكا المباراة النهائية لمسابقة زوجي الأولاد لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين.
وجاء تأهل الثنائي الروماني ديف والصيني شيشوان إلى النهائي بعد تخطيهما الثنائي الروسي ماكسيم شيبيلوف ودانيل تاكينيكو بنتيجة 7/5 و6/3.
وتأهل الثنائي التشيكي ميريك سميتشكي والروسي ايفان شارابيكا على حساب الثنائي التركي ياغيز يلديز وعمران بولوت بنتيجة 6/4، 7/5 و10/8.
وللأسبوع الثاني على التوالي سيكون نهائي زوجي الفتيات صينيا تركيا بعد تأهل الثنائي الصيني حامل اللقب المكون من اللاعبتين تشانع ليو وفانغيو شانع إلى المباراة النهائية بعد تغلبهما على اللاعبتين الروسية والتركية دجلة إيزغي 6/1، 5/7 و10/3، فيما تأهل الثنائي التركية دينيز جاكيل وبهار دينيز تغلبهما على اللاعبتان المصرية سارة دسوقي والروسية أغاتا يوليكينا بنتيجة 6/3 و6/3.
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17:-11-2024
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