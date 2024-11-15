التركي بولوت يجرد البلغاري كوسيف من لقب الفردي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جرّد‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬عمران‭ ‬بولوت‭ ‬منافسه‭ ‬اللاعب‭ ‬البلغاري‭ ‬ستانسلاف‭ ‬كوسيف‭ ‬من‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬الفردي‭ ‬الذي‭ ‬أحرزه‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬ببطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬0‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬للمسابقة‭.‬

وأكد‭ ‬التركي‭ ‬بولوت‭ ‬المصنف‭ ‬الأول‭ ‬بالبطولة‭ ‬مسيرته‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬نتائج‭ ‬قوية‭ ‬ولافتة‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬المسابقة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬أوقف‭ ‬اللاعب‭ ‬الصيني‭ ‬شيشوان‭ ‬زهو‭ ‬مسيرة‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تفوق‭ ‬عليه‭ ‬بصعوبة‭ ‬وبمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬7‭/‬6‭(‬7‭)‬،‭ ‬3‭/‬6‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬كما‭ ‬خسر‭ ‬السعودي‭ ‬عيسى‭ ‬علي‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬إيركوت‭ ‬أيدين،‭ ‬حيث‭ ‬خسر‭ ‬أمامه‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة،‭ ‬وبواقع‭ ‬7‭/‬6‭(‬5‭)‬،‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و6‭/‬2‭.‬

وأكمل‭ ‬اللاعب‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬المصنف‭ ‬الثاني‭ ‬أضلاع‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬للبطولة‭ ‬بعد‭ ‬تغلبه‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬ماكسيم‭ ‬شيبيلوف‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬0‭.‬

ويشهد‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مواجهة‭ ‬تركية‭ ‬خالصة‭ ‬بين‭ ‬عمران‭ ‬بولوت‭ ‬وإيركوت‭ ‬أيدين،‭ ‬بينما‭ ‬سيجمع‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الآخر‭ ‬بين‭ ‬الصيني‭ ‬زهو‭ ‬والروماني‭ ‬ديف‭.

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وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬خطت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الصينية‭ ‬فانغيو‭ ‬شانغ‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬الذي‭ ‬أحرزته‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬تمكنت‭ ‬وصيفتها‭ ‬ومواطنتها‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬من‭ ‬الإطاحة‭ ‬باللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬بالبطولة‭ ‬دجلة‭ ‬إزغي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

وتمكنت‭ ‬فنغيو‭ ‬شانغ‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الروسية‭ ‬أليكسندرا‭ ‬كاتشوشكينا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬4‭/‬6‭ ‬و6‭/‬4،‭ ‬وفي‭ ‬المقابل‭ ‬تفوقت‭ ‬مواطنتها‭ ‬تشانغ‭ ‬ليو‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬دجلة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و7‭/‬5‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬خسرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬دسوقي‭ ‬أمام‭ ‬التشيكية‭ ‬غلوريا‭ ‬ليفنسكي‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬4‭.‬

فيما‭ ‬حجزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬إيكاترينا‭ ‬مقعدا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬البولندية‭ ‬أغوتا‭ ‬كونارسكا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭ ‬و6‭/‬3‭.

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وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الزوجي،‭ ‬بلغ‭ ‬الثنائي‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬والصيني‭ ‬شيشوان‭ ‬زهو‭ ‬والثنائي‭ ‬التشيكي‭ ‬ميريك‭ ‬سميتشكي‭ ‬والروسي‭ ‬إيفان‭ ‬شارابيكا‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬زوجي‭ ‬الأولاد‭ ‬لبطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين‭.‬

وجاء‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬الروماني‭ ‬ديف‭ ‬والصيني‭ ‬شيشوان‭ ‬إلى‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬تخطيهما‭ ‬الثنائي‭ ‬الروسي‭ ‬ماكسيم‭ ‬شيبيلوف‭ ‬ودانيل‭ ‬تاكينيكو‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

وتأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬التشيكي‭ ‬ميريك‭ ‬سميتشكي‭ ‬والروسي‭ ‬ايفان‭ ‬شارابيكا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الثنائي‭ ‬التركي‭ ‬ياغيز‭ ‬يلديز‭ ‬وعمران‭ ‬بولوت‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4،‭ ‬7‭/‬5‭ ‬و10‭/‬8‭.‬

وللأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬سيكون‭ ‬نهائي‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات‭ ‬صينيا‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬الصيني‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬اللاعبتين‭ ‬تشانع‭ ‬ليو‭ ‬وفانغيو‭ ‬شانع‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬تغلبهما‭ ‬على‭ ‬اللاعبتين‭ ‬الروسية‭ ‬والتركية‭ ‬دجلة‭ ‬إيزغي‭ ‬6‭/‬1،‭ ‬5‭/‬7‭ ‬و10‭/‬3،‭ ‬فيما‭ ‬تأهل‭ ‬الثنائي‭ ‬التركية‭ ‬دينيز‭ ‬جاكيل‭ ‬وبهار‭ ‬دينيز‭ ‬تغلبهما‭ ‬على‭ ‬اللاعبتان‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬دسوقي‭ ‬والروسية‭ ‬أغاتا‭ ‬يوليكينا‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭.‬









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‬ MANSOOR ‭ - ‬ File ‭:‬ – ‭

‬6‭ ‬ Folder 15-‭

‬17‭:-‬11-2024

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