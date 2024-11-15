((الحواج)) يتصدر في دوري بطولة ((آيلاند كلاسيك)) للجولف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لبطولة‭ ‬آيلاند‭ ‬كلاسيك‭ ‬الخيرية‭ ‬السنوية‭ ‬للجولف‭ ‬بتنظيم‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬00‭ ‬صباحًا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الجولف‭ ‬الخاص‭ ‬بجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ – ‭ ‬راعي‭ ‬البطولة‭.‬

وانطلقت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أجواءٍ‭ ‬رائعة،‭ ‬وتتطلع‭ ‬الفرق‭ ‬الى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬اليوم‭ ‬لاستمرار‭ ‬نفس‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭ ‬الملائمة‭. ‬وبالنظر‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬المنافسة‭ ‬فإنه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬التكهن‭ ‬بالفريق‭ ‬الفائز‭ ‬بنهائي‭ ‬البطولة‭.‬

تضمنت‭ ‬قائمة‭ ‬الفرق‭ ‬المتنافسة‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬ما‭ ‬يلي‭: ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ – ‭ ‬البحرين‭ ‬1،‭ ‬جلف‭ ‬ديلي‭ ‬نيوز‭ ‬اونلاي،‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي،‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬جي‭ ‬ايه‭ ‬ – ‭ ‬1،‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬جي‭ ‬ايه‭ ‬ – ‭ ‬2،‭ ‬رديان،‭ ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬2،‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬1،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬2،‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬1،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ – ‭ ‬أمواج‭ ‬ – ‭ ‬2‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬إبراهيم‭ ‬خليل‭ ‬كانو‭ ‬1،‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬3،‭ ‬هاكرز‭ ‬2‭.‬0،‭ ‬بحرين‭ ‬ذيس‭ ‬مونث‭

- ‬1،‭ ‬جاكرز،‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬سياقتي‭ ‬ – ‭ ‬اتصل‭ ‬999،‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ – ‭ ‬المنامة‭ ‬2‭ ‬،‭ ‬مستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬2،‭ ‬أوال‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للمدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬ورئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬لمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان‭ ‬قال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مستوى‭ ‬المتعة‭ ‬والإثارة‭ ‬عالٍ‭ ‬للغاية‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬بقوة‭ ‬للفوز‭ ‬بلقب‭ ‬البطولة‭ ‬الذي‭ ‬تطمح‭ ‬إليه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مجموعتين‭ ‬ – ‭ ‬مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬ومجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬البريمير‭) ‬وستتوج‭ ‬ثلاثة‭ ‬فرق‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬فكرة‭ ‬تقسيم‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعتين‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضمان‭ ‬حصول‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مجموع‭ ‬نقاط‭ ‬الهانديكاب‭.‬

نتائج‭ ‬اليوم‭:‬

مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أقل‭): ‬الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬هاكرز‭ ‬2،‭ ‬الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬2‭ ‬،‭ ‬الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭:‬

مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬البريمير‭) (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭.‬1‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭): ‬الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬2،‭ ‬الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬سياقتي‭ ‬ – ‭ ‬اتصل‭ ‬999

الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬أوال،‭ ‬توزع‭ ‬جوائز‭ ‬مجموعتي‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ ‬والدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬للفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬الكلية‭ ‬لجولات‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬خاص‭ ‬يقام‭ ‬بفندق‭ ‬دبلومات‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬آند‭ ‬سبا‭. ‬وبينما‭ ‬سيؤجل‭ ‬إعلان‭ ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬بالنهائيات‭ ‬حتى‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬السبت،‭ ‬وفيما‭ ‬يلي‭ ‬أسماء‭ ‬الفرق‭ ‬المتصدرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬أول‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬البطولة‭:‬

النتائج‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬يومين‭:‬

مجموعة‭ ‬دوري‭ ‬البطولة‭ (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أقل‭): ‬الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬الحواج،‭ ‬الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬هاكرز‭ ‬2‭ ‬،‭ ‬الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أمواج،‭ ‬مجموعة‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ (‬البريمير‭) (‬تصنيف‭ ‬الفريق‭ ‬‮«‬هانديكاب‮»‬‭ ‬بمتوسط‭ ‬6‭.‬1‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭): ‬الفريق‭ ‬المتصدر‭: ‬الكلية‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬2،‭ ‬الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭: ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬سياقتي‭ ‬ – ‭ ‬اتصل‭ ‬999،‭ ‬الفريق‭ ‬الحائز‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭: ‬أوال‭ ‬

نتائج‭ ‬المسابقات‭ ‬الجانبية‭: ‬الفرق‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ (‬ج‭) ‬عند‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬كانت‭ ‬كالتالي‭:

‬جائزة‭ ‬أقرب‭ ‬ضربة‭ ‬للسارية‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬2‭): ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬ – ‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬للتموين،‭ ‬جائزة‭ ‬الضربة‭ ‬الأكثر‭ ‬دقة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬8‭): ‬راشد‭ ‬صالح‭ ‬علي‭ ‬ – ‭ ‬الحواج،‭ ‬جائزة‭ ‬أطول‭ ‬ضربة‭ (‬الحفرة‭ ‬رقم‭ ‬4‭): ‬زوزار‭ ‬مادرولا‭ ‬ – ‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭

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