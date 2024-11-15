((الحواج)) يتصدر في دوري بطولة ((آيلاند كلاسيك)) للجولف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
انطلقت أمس فعاليات اليوم الثاني من النسخة الخامسة والعشرين لبطولة آيلاند كلاسيك الخيرية السنوية للجولف بتنظيم مستشفى الإرسالية الأمريكية في الساعة 7:00 صباحًا على ملعب الجولف الخاص بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – راعي البطولة.
وانطلقت فعاليات اليوم الأول من البطولة في أجواءٍ رائعة، وتتطلع الفرق الى المشاركة في مباريات اليوم لاستمرار نفس الأحوال الجوية الملائمة. وبالنظر الى قوة المنافسة فإنه من الصعب التكهن بالفريق الفائز بنهائي البطولة.
تضمنت قائمة الفرق المتنافسة في اليوم الثاني ما يلي: الولايات المتحدة – البحرين 1، جلف ديلي نيوز اونلاي، مستشفى عوالي، فريق في جي ايه – 1، فريق في جي ايه – 2، رديان، الكلية الملكية للجراحين 2، مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية 1، النادي الملكي للجولف 2، بنك البحرين الوطني 1، مستشفى الإرسالية الأمريكية – أمواج – 2.
إضافة إلى فرق إبراهيم خليل كانو 1، النادي الملكي للجولف 3، هاكرز 2.0، بحرين ذيس مونث
- 1، جاكرز، كيف ترى سياقتي – اتصل 999، مستشفى الإرسالية الأمريكية – المنامة 2 ، مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية 2، أوال.
وفي تصريح للمدير التنفيذي ورئيس الخدمات الطبية لمستشفى الإرسالية الأمريكية الدكتور جورج شيريان قال: «إن مستوى المتعة والإثارة عالٍ للغاية حيث تسعى جميع الفرق بقوة للفوز بلقب البطولة الذي تطمح إليه». وأضاف أن البطولة تتكون من مجموعتين – مجموعة دوري البطولة ومجموعة الدوري الممتاز (البريمير) وستتوج ثلاثة فرق في كل مجموعة. وأضاف أن فكرة تقسيم البطولة إلى مجموعتين تهدف إلى ضمان حصول كل فريق على فرصة الفوز باللقب بغض النظر عن مجموع نقاط الهانديكاب.
نتائج اليوم:
مجموعة دوري البطولة (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6 نقاط أو أقل): الفريق المتصدر: هاكرز 2، الفريق الحائز على المركز الثاني: النادي الملكي للجولف 2 ، الفريق الحائز على المركز الثالث:
مجموعة الدوري الممتاز (البريمير) (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6.1 نقاط أو أكثر): الفريق المتصدر: الكلية الملكية للجراحين 2، الفريق الحائز على المركز الثاني: كيف ترى سياقتي – اتصل 999
الفريق الحائز على المركز الثالث: أوال، توزع جوائز مجموعتي دوري البطولة والدوري الممتاز للفرق الفائزة في النتائج الكلية لجولات البطولة في نهاية اليوم الثالث وذلك في احتفال خاص يقام بفندق دبلومات راديسون بلو آند سبا. وبينما سيؤجل إعلان الفرق الفائزة بالنهائيات حتى مساء اليوم السبت، وفيما يلي أسماء الفرق المتصدرة بعد انتهاء منافسات أول يومين من البطولة:
النتائج بعد أول يومين:
مجموعة دوري البطولة (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6 نقاط أو أقل): الفريق المتصدر: الحواج، الفريق الحائز على المركز الثاني: هاكرز 2 ، الفريق الحائز على المركز الثالث: مستشفى الإرسالية الأمريكية أمواج، مجموعة الدوري الممتاز (البريمير) (تصنيف الفريق «هانديكاب» بمتوسط 6.1 نقاط أو أكثر): الفريق المتصدر: الكلية الملكية للجراحين 2، الفريق الحائز على المركز الثاني: كيف ترى سياقتي – اتصل 999، الفريق الحائز على المركز الثالث: أوال
نتائج المسابقات الجانبية: الفرق الفائزة في المجموعة (ج) عند نهاية اليوم الثاني كانت كالتالي:
جائزة أقرب ضربة للسارية (الحفرة رقم 2): صالح علي عيد – محمد جلال للتموين، جائزة الضربة الأكثر دقة (الحفرة رقم 8): راشد صالح علي – الحواج، جائزة أطول ضربة (الحفرة رقم 4): زوزار مادرولا – بنك البحرين الوطني
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