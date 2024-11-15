حصة بنت خالد تشهد منافسات البطولة العربية الأولى للفتيات للشراع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهدت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية رئيسة لجنة تكافؤ الفرص بين الجنسين في المجال الرياضي منافسات البطولة العربية الأولى للبنات للشراع والتي ينظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية حتى 16 الشهر الجاري على ساحل بلاج الجزائر.
وكان في استقبال الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية رئيس الاتحاد العربي للشراع وسعيد زاده الأمين العام للاتحاد العربي ونعمان الحسن نائب رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية الأمين العام المساعد للاتحاد العربي ود. سارة حسن نائب رئيس الاتحاد العربي.
وتابعت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة منافسات الأوبتميست وألكا 4 وألكا 6 والتقت اللاعبات وممثلي الاتحادات العربية المشاركة وتلقت التهاني والتبريكات بمناسبة فوزها بشخصية العام الرياضية العربية 2024 بجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدين بجهودها وإسهاماتها المتميزة في دعم الرياضة النسائية في البحرين والوطن العربي.
وأعربت الشيخة الدكتورة حصة بنت خالد آل خليفة عن فخرها واعتزازها باحتضان مملكة البحرين للبطولة العربية الأولى للبنات للشراع، مشيدة بالمستوى المميز للمشاركة والتنافس بين اللاعبات من مختلف الدول العربية، مؤكدةً أن هذه البطولة تُعدّ محطة مهمة لتعزيز حضور المرأة في الرياضات البحرية، وفرصة لتبادل الخبرات وبناء جسور التعاون الرياضي بين الدول المشاركة، وأشارت إلى أن الدعم المستمر للرياضة النسائية يعكس الالتزام برؤية المملكة في تمكين المرأة وإبراز دورها في مختلف المجالات.
وأسفرت نتائج يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 بعد إقامة 3 سباقات يوم الخميس و4 سباقات يوم الجمعة (المجموع 7 سباقات) في سباق الكا 6 عن تصدر التونسية إيناس قماطي وجاءت الكويتية أمينة شاه ثانية والتونسية ملك دردوري في المركز الثالث.
وضمن مسابقة الكا 4 جاءت الإماراتية مروة الحمدوي بالمركز الأول والجزائرية مارية جيزي في المركز الثاني والبحرينية ابرار العلي ثالثة، وفي مسابقة الاوبتميست مازالت البحرينية ملاك الدوسري في المركز الأول والجزائرية نادية امنيج ثانية والاماراتية مادية النيادي ثالثة.
وتختتم البطولة يوم السبت 16 نوفمبر بإقامة حفل الختام وتوزيع الكؤوس على الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات الثلاث وهي أوبتمست، إلكا4، إلكا6.
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