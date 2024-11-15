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حصة بنت خالد تشهد منافسات البطولة العربية الأولى للفتيات للشراع

11/15/2024 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهدت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للبنات‭ ‬للشراع‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬حتى‭ ‬16‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬بلاج‭ ‬الجزائر‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للشراع‭ ‬وسعيد‭ ‬زاده‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬ونعمان‭ ‬الحسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬ود‭. ‬سارة‭ ‬حسن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭.‬

وتابعت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬منافسات‭ ‬الأوبتميست‭ ‬وألكا‭ ‬4‭ ‬وألكا‭ ‬6‭ ‬والتقت‭ ‬اللاعبات‭ ‬وممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬العربية‭ ‬المشاركة‭ ‬وتلقت‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوزها‭ ‬بشخصية‭ ‬العام‭ ‬الرياضية‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬بجائزة‭ ‬الشيخة‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬مبارك‭ ‬لرياضة‭ ‬المرأة‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬مشيدين‭ ‬بجهودها‭ ‬وإسهاماتها‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والوطن‭ ‬العربي‭.‬

وأعربت‭ ‬الشيخة‭ ‬الدكتورة‭ ‬حصة‭ ‬بنت‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬باحتضان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبطولة‭ ‬العربية‭ ‬الأولى‭ ‬للبنات‭ ‬للشراع،‭ ‬مشيدة‭ ‬بالمستوى‭ ‬المميز‭ ‬للمشاركة‭ ‬والتنافس‭ ‬بين‭ ‬اللاعبات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تُعدّ‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الرياضات‭ ‬البحرية،‭ ‬وفرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وبناء‭ ‬جسور‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬للرياضة‭ ‬النسائية‭ ‬يعكس‭ ‬الالتزام‭ ‬برؤية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬وإبراز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأسفرت‭ ‬نتائج‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭ ‬بعد‭ ‬إقامة‭ ‬3‭ ‬سباقات‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬و4‭ ‬سباقات‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ (‬المجموع‭ ‬7‭ ‬سباقات‭) ‬في‭ ‬سباق‭ ‬الكا‭ ‬6‭ ‬عن‭ ‬تصدر‭ ‬التونسية‭ ‬إيناس‭ ‬قماطي‭ ‬وجاءت‭ ‬الكويتية‭ ‬أمينة‭ ‬شاه‭ ‬ثانية‭ ‬والتونسية‭ ‬ملك‭ ‬دردوري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬الكا‭ ‬4‭ ‬جاءت‭ ‬الإماراتية‭ ‬مروة‭ ‬الحمدوي‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والجزائرية‭ ‬مارية‭ ‬جيزي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والبحرينية‭ ‬ابرار‭ ‬العلي‭ ‬ثالثة،‭ ‬وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬الاوبتميست‭ ‬مازالت‭ ‬البحرينية‭ ‬ملاك‭ ‬الدوسري‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والجزائرية‭ ‬نادية‭ ‬امنيج‭ ‬ثانية‭ ‬والاماراتية‭ ‬مادية‭ ‬النيادي‭ ‬ثالثة‭.‬

وتختتم‭ ‬البطولة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬بإقامة‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬وتوزيع‭ ‬الكؤوس‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬الثلاث‭ ‬وهي‭ ‬أوبتمست،‭ ‬إلكا4،‭ ‬إلكا6‭.‬







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