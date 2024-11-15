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خالد بن حمد يرعى كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة

11/15/2024 7:18:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬تستضيف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬28‭ ‬وحتى‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وسيقام‭ ‬السوبر‭ ‬المصري‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ ‬والاتحاد‭ ‬السكندري‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬نوفمبر،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬بين‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬الفائزان‭ ‬في‭ ‬البطولتين‭ ‬مباراة‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬أيضا،‭ ‬تسبقها‭ ‬مباراة‭ ‬المركز‭ ‬3‭ ‬و4‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬الآخرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬الرياضية‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬يعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬تعززت‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬قيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وأخيه‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وقال‭ ‬سموه‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬روابط‭ ‬المحبة‭ ‬والإخاء‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬مما‭ ‬يحقق‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬الرياضية‭.‬

واعتبر‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬تأتي‭ ‬انسجاما‭ ‬مع‭ ‬المساعي‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالمملكة‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬خلال‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬البحريني‭ ‬المصري‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬


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