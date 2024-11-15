خالد بن حمد يرعى كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تستضيف مملكة البحرين كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة خلال الفترة ما بين 28 وحتى 30 من شهر نوفمبر الجاري.
وسيقام السوبر المصري بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم 28 نوفمبر، فيما تقام مباراة السوبر البحريني في اليوم التالي بين المنامة والأهلي، على أن يلعب الفائزان في البطولتين مباراة السوبر البحريني المصري يوم 30 من شهر نوفمبر أيضا، تسبقها مباراة المركز 3 و4 بين الفريقين الآخرين.
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن إقامة مثل هذه البطولات الرياضية الثنائية بين البلدين الشقيقين يعكس متانة العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والتي تعززت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقال سموه إن استضافة كأس السوبر البحريني المصري لكرة السلة تساهم في تعميق روابط المحبة والإخاء بين الشعبين الشقيقين مما يحقق الهدف الأسمى من إقامة هذه التجمعات الرياضية.
واعتبر سموه أن مثل هذه البطولة تأتي انسجاما مع المساعي لجذب المزيد من المنافسات الرياضية في مختلف الألعاب والتي تسهم في صناعة السياحة الرياضية بالمملكة.
وكان الاتحاد البحريني لكرة السلة قد أعلن خلال وقت سابق من هذا الشهر عن استضافة مملكة البحرين لبطولة كأس السوبر البحريني المصري للعام الثاني على التوالي.
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