مدرب الصين يشيد بلاعبيه

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
المنامة - (د ب أ): أكد برانكو ايفانكوفيتش مدرب منتخب الصين أن كل شيء ممكن في المنافسة، بعد فوز فريقه خارج ملعبه على البحرين بنتيجة 1/صفر على ستاد البحرين الوطني في الرفاع، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عندما خطف منتخب الصين هدف الفوز الثمين بواسطة جانج يونينج.
وأكمل منتخب البحرين المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع وليد الحيام في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وقال إيفانكوفيتش: «في البداية أريد أن أهنئ اللاعبين بهذا الفوز العظيم، كانت المباراة صعبة، ولكن أعتقد أن مستوانا كان يستحق الفوز».
أضاف المدرب الكرواتي: «كما ذكرت من قبل، منتخب البحرين جيد، وكنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة لنا، وقد عمل اللاعبون بقوة وقاتلوا بشكل جيد، وهم كانوا جميعا أبطالا في مباراة اليوم، حيث منحونا انتصارا ثمينا».
وتابع إيفانكوفيتش في حديثه الذي نقله الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «هذه المجموعة ليست سهلة، منتخبات اليابان وأستراليا والسعودية ربما في مستوى أعلى، ولكننا حاولنا المنافسة أمامهم».
واختتم مدرب الصين حديثه قائلا: «البحرين وإندونيسيا في نفس مستوانا، ولهذا إذا أردنا أن نقاتل على أحد المراكز الأربعة الأولى في المجموعة فإنه يتوجب علينا أن نحصد أكبر عدد من النقاط في هذه المباريات».
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