مدرب الصين يشيد بلاعبيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

المنامة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬برانكو‭ ‬ايفانكوفيتش‭ ‬مدرب‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬المنافسة،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ ‬1‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وسيطر‭ ‬التعادل‭ ‬السلبي‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬خطف‭ ‬منتخب‭ ‬الصين‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬بواسطة‭ ‬جانج‭ ‬يونينج‭.‬

وأكمل‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬المباراة‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬عقب‭ ‬طرد‭ ‬المدافع‭ ‬وليد‭ ‬الحيام‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الثاني‭.‬

وقال‭ ‬إيفانكوفيتش‭: ‬‮«‬في‭ ‬البداية‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أهنئ‭ ‬اللاعبين‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬العظيم،‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬صعبة،‭ ‬ولكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬مستوانا‭ ‬كان‭ ‬يستحق‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭: ‬‮«‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬جيد،‭ ‬وكنا‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا،‭ ‬وقد‭ ‬عمل‭ ‬اللاعبون‭ ‬بقوة‭ ‬وقاتلوا‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬وهم‭ ‬كانوا‭ ‬جميعا‭ ‬أبطالا‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬منحونا‭ ‬انتصارا‭ ‬ثمينا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬إيفانكوفيتش‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬الذي‭ ‬نقله‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬ليست‭ ‬سهلة،‭ ‬منتخبات‭ ‬اليابان‭ ‬وأستراليا‭ ‬والسعودية‭ ‬ربما‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬أعلى،‭ ‬ولكننا‭ ‬حاولنا‭ ‬المنافسة‭ ‬أمامهم‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬مدرب‭ ‬الصين‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬البحرين‭ ‬وإندونيسيا‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬مستوانا،‭ ‬ولهذا‭ ‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نقاتل‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬المراكز‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬فإنه‭ ‬يتوجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نحصد‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬