اليابان وسلوفاكيا تتأهلان إلى دور الثمانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): حققت اليابان وسلوفاكيا انتفاضتين رائعتين لتتغلبا على رومانيا والولايات المتحدة 2-1 على الترتيب وتبلغان دور الثمانية في كأس بيلي جين كينج للتنس.
بذلت فيكتوريا هرونشاكوفا وتيريزا ميهاليكوفا جهدا كبيرا لتتغلبا على أشلين كروجر وتيلور تاونسند 6-3 و3-6 و10-8 في مباراة الزوجي المثيرة التي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.
ومنحت تاونسند التقدم للولايات المتحدة بالفوز 7-5 و6-4 على ريناتا جامريتشوفا (17 عاما) لكن ريبيكا سرامكوفا أدركت التعادل بفوز مثير 6-2 و7-5 على دانييل كولينز لتترك الأمر لمباراة الزوجي لمنح سلوفاكيا عودة صعبة في الأيام الأولى من المنافسات الجارية في ملقة بجنوب إسبانيا.
وستواجه سلوفاكيا منافستها أستراليا غدا الأحد.
حققت اليابان انتفاضة هي الأخرى لتتغلب على رومانيا 2-1 وتبلغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2013.
وفي غياب نعومي أوساكا المصنفة الأولى على العالم سابقا التي لم تشارك في البطولة المقامة في إسبانيا بسبب تعرضها لإصابة، تعين على اليابان الاستبسال بعد خسارة ناو هيبينو في مباراة الفردي الافتتاحية لهذا اليوم 6-2 و6-4 أمام آنا بوجدان. وتأهلت إينا شيباهارا، التي كانت تلعب في منافسات الفردي بدلا من أوساكا، لتهزم جاكلين كريستيان 6-4 و7-6 لتعادل النتيجة. وفي مباراة الزوجي الحاسمة، حجزت شوكو أوياما وإيري هوزومي مكانا لليابان في دور الثمانية بالفوز 6-1 و7-5 على إيلينا جابرييلا روس ومونيكا نيكوليسكو. وتلتقي اليابان مع إيطاليا صاحبة المركز الثاني في العام الماضي في دور الثمانية اليوم السبت.
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