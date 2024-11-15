اليابان وسلوفاكيا تتأهلان إلى دور الثمانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬حققت‭ ‬اليابان‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬انتفاضتين‭ ‬رائعتين‭ ‬لتتغلبا‭ ‬على‭ ‬رومانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭ ‬وتبلغان‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬بيلي‭ ‬جين‭ ‬كينج‭ ‬للتنس‭.‬

بذلت‭ ‬فيكتوريا‭ ‬هرونشاكوفا‭ ‬وتيريزا‭ ‬ميهاليكوفا‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭ ‬لتتغلبا‭ ‬على‭ ‬أشلين‭ ‬كروجر‭ ‬وتيلور‭ ‬تاونسند‭ ‬6‭-‬3‭ ‬و3‭-‬6‭ ‬و10‭-‬8‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬حتى‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

ومنحت‭ ‬تاونسند‭ ‬التقدم‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالفوز‭ ‬7‭-‬5‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬على‭ ‬ريناتا‭ ‬جامريتشوفا‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬لكن‭ ‬ريبيكا‭ ‬سرامكوفا‭ ‬أدركت‭ ‬التعادل‭ ‬بفوز‭ ‬مثير‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬على‭ ‬دانييل‭ ‬كولينز‭ ‬لتترك‭ ‬الأمر‭ ‬لمباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬لمنح‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬عودة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬ملقة‭ ‬بجنوب‭ ‬إسبانيا‭.‬

وستواجه‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬منافستها‭ ‬أستراليا‭ ‬غدا‭ ‬الأحد‭.‬

حققت‭ ‬اليابان‭ ‬انتفاضة‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬لتتغلب‭ ‬على‭ ‬رومانيا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وتبلغ‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2013‭.‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬نعومي‭ ‬أوساكا‭ ‬المصنفة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬سابقا‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬إسبانيا‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضها‭ ‬لإصابة،‭ ‬تعين‭ ‬على‭ ‬اليابان‭ ‬الاستبسال‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬ناو‭ ‬هيبينو‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الفردي‭ ‬الافتتاحية‭ ‬لهذا‭ ‬اليوم‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬4‭ ‬أمام‭ ‬آنا‭ ‬بوجدان‭. ‬وتأهلت‭ ‬إينا‭ ‬شيباهارا،‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تلعب‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬أوساكا،‭ ‬لتهزم‭ ‬جاكلين‭ ‬كريستيان‭ ‬6‭-‬4‭ ‬و7‭-‬6‭ ‬لتعادل‭ ‬النتيجة‭. ‬وفي‭ ‬مباراة‭ ‬الزوجي‭ ‬الحاسمة،‭ ‬حجزت‭ ‬شوكو‭ ‬أوياما‭ ‬وإيري‭ ‬هوزومي‭ ‬مكانا‭ ‬لليابان‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬بالفوز‭ ‬6‭-‬1‭ ‬و7‭-‬5‭ ‬على‭ ‬إيلينا‭ ‬جابرييلا‭ ‬روس‭ ‬ومونيكا‭ ‬نيكوليسكو‭. ‬وتلتقي‭ ‬اليابان‭ ‬مع‭ ‬إيطاليا‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬اليوم‭ ‬السبت‭.‬