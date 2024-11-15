كيريوس يعود لمنافسات المحترفين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): قال منظمون أمس الجمعة إن لاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس وصيف بطل ويمبلدون السابق سيعود إلى منافسات المحترفين في بطولة برزبين الدولية التي تعد من البطولات التحضيرية لأستراليا المفتوحة وستقام في أواخر ديسمبر وأوائل يناير.
ومن المقرر أيضا أن يشارك كيريوس في بطولة استعراضية في أبوظبي في الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر بينما قال كريج تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي إنه يتوقع رؤية اللاعب (29 عاما) في أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم العام المقبل.
وخاض كيريوس مباراة واحدة فقط في الفردي خلال العامين الماضيين بسبب إصابات في الركبة والقدم والمعصم.
وقال كيريوس «كانت بطولة برزبين الدولية دائما حدثا رائعا ولدي بعض الذكريات المذهلة هناك خاصة عندما فزت بالبطولة في 2018».
وأضاف «أشعر أنني جاهز بدنيا والسعادة لا تسعني بالعودة للبطولات بعد فترة من الابتعاد عن الرياضة. كانت رحلة طويلة للتعافي.
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