كيريوس يعود لمنافسات المحترفين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬منظمون‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬لاعب‭ ‬التنس‭ ‬الأسترالي‭ ‬نيك‭ ‬كيريوس‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬ويمبلدون‭ ‬السابق‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬منافسات‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬برزبين‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬التحضيرية‭ ‬لأستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وستقام‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬ديسمبر‭ ‬وأوائل‭ ‬يناير‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬كيريوس‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬استعراضية‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬19‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬كريج‭ ‬تيلي‭ ‬مدير‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬يتوقع‭ ‬رؤية‭ ‬اللاعب‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬أولى‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬للموسم‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وخاض‭ ‬كيريوس‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الفردي‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬بسبب‭ ‬إصابات‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬والقدم‭ ‬والمعصم‭.‬

وقال‭ ‬كيريوس‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬بطولة‭ ‬برزبين‭ ‬الدولية‭ ‬دائما‭ ‬حدثا‭ ‬رائعا‭ ‬ولدي‭ ‬بعض‭ ‬الذكريات‭ ‬المذهلة‭ ‬هناك‭ ‬خاصة‭ ‬عندما‭ ‬فزت‭ ‬بالبطولة‭ ‬في‭ ‬2018‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬جاهز‭ ‬بدنيا‭ ‬والسعادة‭ ‬لا‭ ‬تسعني‭ ‬بالعودة‭ ‬للبطولات‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬الرياضة‭. ‬كانت‭ ‬رحلة‭ ‬طويلة‭ ‬للتعافي‭. ‬