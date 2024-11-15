سينر وفريتس يتأهلان إلى نصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تورينو‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تغلب‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬المصنّف‭ ‬أول‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬الرابع‭ ‬6‭-‬3،‭ ‬6‭-‬4‭ ‬،‭ ‬متأهلا‭ ‬عن‭ ‬صدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬إيليي‭ ‬ناستاسي‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬الختامية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بثلاثة‭ ‬انتصارات‭. ‬

كان‭ ‬سينر‭ ‬ضمِن‭ ‬التأهل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلعب،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬التاسع‭ ‬5‭-‬7،‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬6‭-‬3‭. ‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الإيطالي‭ ‬بحاجة‭ ‬سوى‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬لضمان‭ ‬الصدارة‭ ‬أيضا،‭ ‬مانعا‭ ‬مدفيديف‭ ‬من‭ ‬التأهّل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭. ‬

وأفرح‭ ‬ابن‭ ‬الـ23‭ ‬عاما‭ ‬جمهور‭ ‬بلاده‭ ‬بعرض‭ ‬قوي‭ ‬لم‭ ‬يدم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬و15‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬مدفيديف‭ ‬الذي‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بمجموعتين‭ ‬وخسر‭ ‬للمباراة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬آخر‭ ‬تسع‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬الإيطالي‭. ‬

ويمنّي‭ ‬سينر‭ ‬النفس‭ ‬باللقب‭ ‬الأول‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬والثامن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الثانية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭. ‬

كان‭ ‬خسر‭ ‬نهائي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.

‬

وبدأ‭ ‬سينر‭ ‬المباراة‭ ‬بشوط‭ ‬إرسال‭ ‬ساحق‭ ‬وسط‭ ‬مواجهة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مدفيديف‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬3‭-‬2‭ ‬حيث‭ ‬اشتدت‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬إرسال‭ ‬الروسي‭ ‬الثالث،‭ ‬لكنه‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬به‭. ‬

وخسر‭ ‬مدفيديف‭ ‬إرساله‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭. ‬

وضرب‭ ‬سينر‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فكسر‭ ‬إرسال‭ ‬منافسه‭ ‬الثاني‭ ‬لكنه‭ ‬خسر‭ ‬إرساله‭ ‬الثالث،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتفض‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬ويكسر‭ ‬إرسال‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭. ‬

وتأهل‭ ‬فريتس‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬التاسع‭ ‬5‭-‬7،‭ ‬6‭-‬4،‭ ‬6‭-‬3‭. ‬

قال‭ ‬فريتس‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬هو‭ ‬وقتي،‭ ‬ربما‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنافسين‭ ‬ومن‭ ‬حولي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬اتضح‭ ‬أنني‭ ‬تحسنت‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وألعب‭ ‬كرة‭ ‬مضرب‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭. ‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أزال‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬تحسينها‭ ‬وأعمل‭ ‬عليها‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬لعبي‭ ‬قد‭ ‬أصبح‭ ‬أفضل‭ ‬تقريبا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬فقد‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬فرصه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬خسارته‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭. ‬