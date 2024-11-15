سينر وفريتس يتأهلان إلى نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تورينو -(أ ف ب): تغلب الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالميا على الروسي دانييل مدفيديف الرابع 6-3، 6-4 ، متأهلا عن صدارة مجموعة «إيليي ناستاسي» إلى نصف نهائي بطولة «أيه تي بي» الختامية لكرة المضرب في تورينو بثلاثة انتصارات.
كان سينر ضمِن التأهل قبل أن يلعب، بعد فوز الأمريكي تايلور فريتس الخامس على الأسترالي أليكس دي مينور التاسع 5-7، 6-4، 6-3.
ولم يكن الإيطالي بحاجة سوى إلى الفوز بمجموعة واحدة لضمان الصدارة أيضا، مانعا مدفيديف من التأهّل إلى نصف النهائي.
وأفرح ابن الـ23 عاما جمهور بلاده بعرض قوي لم يدم أكثر من ساعة و15 دقيقة في مواجهة مدفيديف الذي احتاج إلى الفوز بمجموعتين وخسر للمباراة الثامنة من أصل آخر تسع مواجهات مع الإيطالي.
ويمنّي سينر النفس باللقب الأول على أرضه وبين جماهيره والثامن هذا الموسم، وذلك في المشاركة الثانية له في هذه البطولة.
كان خسر نهائي العام الماضي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي لم يشارك هذه المرة بسبب الإصابة.
وبدأ سينر المباراة بشوط إرسال ساحق وسط مواجهة قوية من مدفيديف وصولا إلى 3-2 حيث اشتدت المنافسة في شوط إرسال الروسي الثالث، لكنه تمكن من الفوز به.
وخسر مدفيديف إرساله الرابع في المجموعة الأولى.
وضرب سينر بقوة في المجموعة الثانية فكسر إرسال منافسه الثاني لكنه خسر إرساله الثالث، قبل أن ينتفض في الشوط التاسع ويكسر إرسال الروسي في طريقه إلى حسم المباراة.
وتأهل فريتس إلى نصف النهائي من المركز الثاني بعد فوزه على الأسترالي أليكس دي مينور التاسع 5-7، 6-4، 6-3.
قال فريتس بعد المباراة «لا أعتقد أن الوقت هو وقتي، ربما بسبب الظروف المحيطة بالمنافسين ومن حولي».
وأضاف «لكن اتضح أنني تحسنت كثيرا في السنوات الأخيرة، وألعب كرة مضرب بشكل رائع. أنا متحمس للعديد من الأمور التي أعتقد أنني لا أزال قادرا على تحسينها وأعمل عليها».
وتابع الأمريكي «أشعر أن كل جزء من لعبي قد أصبح أفضل تقريبا خلال السنوات الماضية».
في المقابل، فقد دي مينور فرصه في التأهل في خسارته الثالثة ضمن البطولة التي يشارك فيها للمرة الأولى.
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