يوتا جاز يُسقط مافريكس بسلّة قاتلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجليس (الولايات المتحدة) -(أ ف ب): سجّل جون كولينز سلّة الفوز قبل ست ثوان من نهاية المباراة ليقود يوتا جاز لإلحاق الهزيمة الرابعة تواليا بدالاس مافريكس 115-113 ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وكان كولينز أفضل مسجّل ليوتا بـ 28 نقطة، منها 13 في الربع الثالث الذي نجح فيه جاز بقلب الطاولة على منافسه والتفوّق عليه 38-21 ليتقدم بفارق 16 نقطة بإحدى فتراته.
إلا أنّ مافريكس تمكن من العودة بقيادة نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب الـ 37 نقطة، وقدّم أداء رفيعا في الربع الرابع لينتزع التقدم 110-108 قبل دقيقتين من النهاية.
إلا أنّ كولينز سجّل سلة ساحقة قبل 37 ثانية ليمنح يوتا التقدم بفارق ثلاث نقاط (113-110)، قبل أن يُعادل كلاي تومسون النتيجة بتصويبة ثلاثية بعيدة.
وفيما كان الوقت الإضافي يلوح في الأفق، نجح الفلبيني الأمريكي جوردان كلاركسون في اختراق الدفاع والتمرير لكولينز تحت السلّة حيث استطاع الأخير تسجيل سلة الفوز وهو الثالث ليوتا مقابل 8 هزائم.
في المقابل، بات في رصيد دالاس 5 انتصارات و7 هزائم.
وكان كولينز من بين ستة لاعبين لدى يوتا تمكنوا من اجتياز عتبة العشر نقاط، حيث أضاف كلاركسون 20 نقطة قادما من دكة البدلاء، كما أسهم كولن سيكستون 16.
ومن جانب دالاس، أسهم تومسون بـ 17 نقطة بينها خمس ثلاثيات وسط غياب صانع اللعب النجم كايري إرفينغ.
وأسف مدرب مافريكس جايسون كيد عن العادة السيئة لفريقه في الفترة الأخيرة بتسجيل بدايات ضعيفة.
وقال كيد «لا بد من معالجة هذه المشكلة. لقد تحدثنا عنها. والآن لا بد من اتخاذ إجراء. ولا بد من أن يأتي شخص ما ويجلب معه الطاقة. لقد أصبحنا في وضع سيء».
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