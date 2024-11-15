يوتا جاز يُسقط مافريكس بسلّة قاتلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجليس‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجّل‭ ‬جون‭ ‬كولينز‭ ‬سلّة‭ ‬الفوز‭ ‬قبل‭ ‬ست‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬ليقود‭ ‬يوتا‭ ‬جاز‭ ‬لإلحاق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬بدالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬115‭-‬113‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭.

‬وكان‭ ‬كولينز‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬ليوتا‭ ‬بـ‭ ‬28‭ ‬نقطة،‭ ‬منها‭ ‬13‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬فيه‭ ‬جاز‭ ‬بقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬والتفوّق‭ ‬عليه‭ ‬38‭-‬21‭ ‬ليتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬بإحدى‭ ‬فتراته‭. ‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬مافريكس‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬بقيادة‭ ‬نجمه‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ ‬صاحب‭ ‬الـ‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬وقدّم‭ ‬أداء‭ ‬رفيعا‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬لينتزع‭ ‬التقدم‭ ‬110-108‭ ‬قبل‭ ‬دقيقتين‭ ‬من‭ ‬النهاية‭. ‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬كولينز‭ ‬سجّل‭ ‬سلة‭ ‬ساحقة‭ ‬قبل‭ ‬37‭ ‬ثانية‭ ‬ليمنح‭ ‬يوتا‭ ‬التقدم‭ ‬بفارق‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ (‬113-110‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُعادل‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬النتيجة‭ ‬بتصويبة‭ ‬ثلاثية‭ ‬بعيدة‭. ‬

وفيما‭ ‬كان‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭ ‬يلوح‭ ‬في‭ ‬الأفق،‭ ‬نجح‭ ‬الفلبيني‭ ‬الأمريكي‭ ‬جوردان‭ ‬كلاركسون‭ ‬في‭ ‬اختراق‭ ‬الدفاع‭ ‬والتمرير‭ ‬لكولينز‭ ‬تحت‭ ‬السلّة‭ ‬حيث‭ ‬استطاع‭ ‬الأخير‭ ‬تسجيل‭ ‬سلة‭ ‬الفوز‭ ‬وهو‭ ‬الثالث‭ ‬ليوتا‭ ‬مقابل‭ ‬8‭ ‬هزائم‭.

‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬بات‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬دالاس‭ ‬5‭ ‬انتصارات‭ ‬و7‭ ‬هزائم‭.

‬وكان‭ ‬كولينز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬لاعبين‭ ‬لدى‭ ‬يوتا‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬عتبة‭ ‬العشر‭ ‬نقاط،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬كلاركسون‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬دكة‭ ‬البدلاء،‭ ‬كما‭ ‬أسهم‭ ‬كولن‭ ‬سيكستون‭ ‬16‭.

‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬دالاس،‭ ‬أسهم‭ ‬تومسون‭ ‬بـ‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬بينها‭ ‬خمس‭ ‬ثلاثيات‭ ‬وسط‭ ‬غياب‭ ‬صانع‭ ‬اللعب‭ ‬النجم‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭. ‬

وأسف‭ ‬مدرب‭ ‬مافريكس‭ ‬جايسون‭ ‬كيد‭ ‬عن‭ ‬العادة‭ ‬السيئة‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بتسجيل‭ ‬بدايات‭ ‬ضعيفة‭. ‬

وقال‭ ‬كيد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬معالجة‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭. ‬لقد‭ ‬تحدثنا‭ ‬عنها‭. ‬والآن‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭. ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يأتي‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬ويجلب‭ ‬معه‭ ‬الطاقة‭. ‬لقد‭ ‬أصبحنا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬سيء‮»‬‭. ‬



