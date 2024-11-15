تقنية جديدة في مستشفيات بريطانيا

MENAFN - Khaberni) خبرني - في سبيل تسهيل حياة المريض خلال علاجه في المستشفى، طرحت بريطانيا خزانات ذكية تنظم عملية تناول الأدوية، وتنبّه المريض أو القائمين على العناية به بشكل آمن إلى مواعيد تناولها.

بدأ استخدام هذه الخزانات الذكية في "رويال أبردين" للأطفال كتجربة تعتبر الأولى من نوعها في بريطانيا. وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لاقت استحسان الكثير من الأهالي، وفقاً لمقابلات أجرتها معهم، لاسيما خلال ساعات الليل، حيث تصدر تنبيهاً غير مزعج.

جزء من انبها

ذكرت الأم كيرستي ماير (39 عاماً) أن بقاء ابنها المريض جاكوب (13 عاماً) في المستشفى لمدة 16 شهراً، بسبب الظروف الصعبة التي يعاني منها، لم يكن قاسياً عليه جسدياً بقدر قسوته النفسية.

ولفتت إلى أنها بحكم حالة ولدها، الذي أمضى معظم عمره في المستشفى، كانت الممرضات يقمن بكل شيء، لكن حالياً أصبحت مسؤولة عن جزء من المهمة، ما أشعرها باستعادة أمومتها، فالخزانة الذكية تخفف الضغط عن الممرضات، وتساعد الأم في الشعور بأنها جزء أكبر من علاج ابنها.

لا تخطئ أو تنسى

ذكرت أنها إذا تأخرت في إعطاء الدواء، فإن الخزانة الذكية تومض باللون الأحمر، اما ليلاً فتصدر صوتا كمقطوعة موسيقية، لا تؤذي المستمعين إليها.

من جهتها، أشارت مستشارة سلامة الأدوية في وزارة الصحة البريطانية ليندسي كاميرون إلى أن استخدام المستشفى لتقنية "الإدارة الذاتية للطب" ترتكز حول دعم المرضى أو أسرهم لتناول الأدوية ذاتياً أثناء وجودهم في المستشفى.

ولفتت إلى أن هذه التقنية طبعاً لا تتناسب مع كل أنواع الأدوية كالحقن مثلاً، كما لا يمكن لكل المرضى تطبيقها بمفردهم، لكنها في مكان ما تحسّن رضا المريض عن نفسه، وتزيد من ثقته وشعوره بالاستقلال، الذي يحسن فهم المريض لأدويته.

وكشفت كاميرون أن كل من استخدم هذه التقنية، سواء من المرض، الأهل أو الممرضين والممرضات سيصدرون تقييماً حول تجربتهم، ويقدمون اقتراحات حول كيفية تحسين التكنولوجيا، من أجل التطوير المستقبلي والتعميم داخل وخارج المستشفيات.