دفاعا عن الرجال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

كما‭ ‬قلت‭ ‬أعلاه،‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬لا‭ ‬يهمني‭ ‬شخصيا،‭ ‬لأنني‭ ‬ومن‭ ‬حيث‭ ‬العمر‭ ‬‮«‬صامد‮»‬‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الثلاثينيات‭ ‬منذ‭ ‬الأربعينيات،‭ ‬ولكنه‭ ‬يهمني‭ ‬بوصفي‭ ‬منتميا‭ ‬إلى‭ ‬الجنس‭ ‬المتهم‭ ‬بفقدان‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬قواه‭ ‬العقلية‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬ولو‭ ‬مد‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬أيامي‭ ‬فسألتقي‭ ‬بأولئك‭ ‬الباحثين،‭ ‬وأقول‭ ‬لهم‭: ‬تكلموا‭ ‬عن‭ ‬أنفسكم،‭ ‬والرجال‭ ‬لم‭ ‬يعطوكم‭ ‬توكيلا‭ ‬لتتحدثوا‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنهم،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬ما‭ ‬قلتموه‭ ‬صحيحا‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬‮«‬كتامي‭ ‬بيننا‭ ‬وبينكم‮»‬،‭ ‬وليس‭ ‬بنشره‭ ‬في‭ ‬المجلات‭ ‬ومواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬حتى‭ ‬تطلع‭ ‬عليه‭ ‬النساء‭ ‬ويجدن‭ ‬فيه‭ ‬‮«‬مستندا‮»‬‭ ‬لاتهامنا‭ ‬بالخرف،‭ ‬واحتمالات‭ ‬لقائي‭ ‬بالباحثين‭ ‬البلهاء‭ ‬هؤلاء‭ ‬كبيرة،‭ ‬لأنني‭ ‬اعتزم‭ ‬زيارة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ - ‬غالبا‭ ‬متسللا‭- ‬لأن‭ ‬ترامب‭ ‬لا‭ ‬يحب‭ ‬ذوي‭ ‬البشرة‭ ‬السمراء،‭ ‬وسأزور‭ ‬الجامعة‭ ‬التي‭ ‬ينتسب‭ ‬اليها‭ ‬أولئك‭ ‬العلماء،‭ ‬لأنني‭ ‬صنعت‭ ‬فيها‭ ‬جميلا‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬قليلة،‭ ‬عندما‭ ‬ألحقت‭ ‬ولدي‭ ‬بها،‭ ‬ولو‭ ‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬ان‭ ‬بها‭ ‬هذه‭ ‬النوعية‭ ‬من‭ ‬الأساتذة‭ ‬والباحثين‭ ‬لألحقته‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ليكون‭ ‬‮«‬في‭ ‬السليم‮»‬‭ ‬طوال‭ ‬سنوات‭ ‬عمره‭ ‬لا‭ ‬يهش‭ ‬ولا‭ ‬ينش‭.‬

اعترفت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بأن‭ ‬ذاكرتي‭ ‬صارت‭ ‬‮«‬مش‭ ‬ولابد‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬صارت‭ ‬تعاني‭ ‬ثقوبا‭ ‬متفاوتة‭ ‬الأحجام،‭ ‬وبسبب‭ ‬النسيان‭ ‬فإن‭ ‬زوجتي‭ ‬تعايرني‭ ‬بأن‭ ‬مخي‭ ‬‮«‬ضارب‮»‬‭ ‬أي‭ ‬خارج‭ ‬تغطية‭ ‬الشبكة،‭ ‬ولكنني‭ ‬وعندما‭ ‬أقارن‭ ‬حال‭ ‬مخي‭ ‬بحال‭ ‬مخ‭ - ‬مثلا‭ - ‬ترامب،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يوما‭ ‬ما‭ ‬رئيسا‭ ‬فاشلا‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ثم‭ ‬عاد‭ ‬رئيسا‭ ‬عليها،‭ ‬فإنني‭ ‬أحس‭ ‬بالغرور‭ ‬وبأن‭ ‬مخي‭ ‬‮«‬يوزن‭ ‬بلد‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬أمريكا‭. ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬مقارنة‭ ‬بولدي‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬تعليمه‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا،‭ ‬اعتبر‭ ‬نفسي‭ ‬عبقريا‭.. ‬أقول‭: ‬يا‭ ‬ولد‭ ‬جيب‭ ‬الموبايل‭ ‬بتاعي‭ ‬من‭ ‬السيارة‭ ‬فيخرج‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يعود،‭ ‬ثم‭ ‬اكتشف‭ ‬انه‭ ‬دخل‭ ‬غرفته‭ ‬ليقرأ‭ ‬أو‭ ‬يلعب‭. ‬أين‭ ‬الموبايل‭ ‬يا‭ ‬ولد؟‭ ‬آآآسف‭ ‬يا‭ ‬أبوي‭.. ‬وين‭ ‬تركته؟‭.. ‬وقد‭ ‬أكلفه‭ ‬بإحضار‭ ‬كوب‭ ‬ما‭ ‬فيأتيني‭ ‬بموزة‭ ‬او‭ ‬قرص‭ ‬بندول‭. ‬وقد‭ ‬تصلني‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬الجوال‭ ‬من‭ ‬بنتي‭: ‬بابا‭ ‬أرجو‭ ‬الاتصال‭ ‬بي‭ ‬لو‭ ‬سمحت‭ ‬ظروفك‭ ‬بذلك،‭ ‬واتصل‭ ‬بها‭ ‬فورا‭ ‬فيأتيني‭ ‬الرد‭: ‬خير‭ ‬بابا‭. ‬مش‭ ‬من‭ ‬عوايدك‭ ‬تتصل‭ ‬بي‭ ‬أثناء‭ ‬ساعات‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬العمل‭! ‬ماذا‭ ‬تفعل‭ ‬إزاء‭ ‬موقف‭ ‬كهذا؟‭ ‬تصيح‭: ‬معليش‭ ‬أنا‭ ‬غلطان؟‭. ‬

فقدان‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬التركيز‭ ‬وباء‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬المعاصر‭.. ‬عطلنا‭ ‬مراكز‭ ‬الذاكرة‭ ‬في‭ ‬أمخاخنا‭ ‬بمنح‭ ‬الموبايلات‭ ‬والكمبيوترات‭ ‬توكيلات‭ ‬بأن‭ ‬تحفظ‭ ‬لنا‭ ‬الأسماء‭ ‬والأرقام‭ ‬ومواعيد‭ ‬الارتباطات‭.. ‬ولكنني‭ ‬مقتنع‭ (‬على‭ ‬مضض‭) ‬بأن‭ ‬النساء‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬التركيز،‭ ‬لأن‭ ‬مسؤولياتهن‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الرجال‭.. ‬فالمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬مثلا‭ ‬عليها‭ ‬ان‭ ‬تركز‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬مهام‭ ‬وظيفتها‭ ‬وفوقها‭ ‬مهامها‭ ‬كزوجة‭ ‬وأم‭ ‬وأخت‭ ‬إلخ‭.. ‬وحتى‭ ‬المرأة‭ ‬المتفرغة‭ ‬تماما‭ ‬لشؤون‭ ‬عائلتها‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬التركيز‮»‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أمور‭ ‬راتب‭ ‬زوجها‭ ‬وكيفية‭ ‬توزيع‭ ‬المخصصات‭ ‬وتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحية‭ (‬وبالتوازي‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ذلك،‭ ‬رصد‭ ‬تحركات‭ ‬وفعاليات‭ ‬الزيجات‭ ‬والطلاقات‭ ‬وحركة‭ ‬السوق‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتنزيلات‭).. ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬ذاكرة‭ ‬المرأة‭ ‬أسأل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬العائلة‭: ‬أكبر‭ ‬فلان‭ ‬أم‭ ‬فلان؟‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬يوم‭ ‬سيكون‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬المقبل؟‭ ‬بالنسبة‭ ‬لتاريخ‭ ‬مولد‭ ‬الفلانين‭ ‬سيكون‭ ‬الرد‭ ‬من‭ ‬نوع‭: ‬الفرق‭ ‬بينهم‭ ‬يومين‭ ‬ونص‭ ‬تقريبا‭.. ‬حمودي‭ ‬مولود‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬كذا‭ ‬سنة‭ ‬كذا‭ ‬وعبودي‭ ‬مولود‭ ‬عصر‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الشهر،‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬حاجة‭ ‬فاطمة‭ ‬بستة‭ ‬شهور‭ ‬ويومين‭. ‬