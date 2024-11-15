شكرا للجميع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكنا‭ ‬قلنا‭ ‬قبل‭ ‬البطولة‭ ‬بأيام،‭ ‬بأنّ‭ ‬فرصة‭ ‬منتخبنا‭ ‬للفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬أقرب‭ ‬من‭ ‬أيّ‭ ‬وقت‭ ‬آخر،‭ ‬دون‭ ‬تنقيص‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬مشارك،‭ ‬بل‭ ‬قلنا‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬قلنا‭ ‬بأنّه‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬بأنّ‭ ‬الطريق‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬مفروشا‭ ‬بالورد‭ ‬لزملاء‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب،‭ ‬فالمنتخب‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬باللقب‭ ‬لأنه‭ ‬يلعب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬فقط‭ ‬رغم‭ ‬أنّ‭ ‬هذين‭ ‬العاملين‭ ‬لعبا‭ ‬دورا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إغفاله‭ ‬أبدا،‭ ‬مما‭ ‬حدا‭ ‬بلاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬وأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬إلى‭ ‬التأكيد‭ ‬بأنّ‭ ‬الجمهور‭ ‬كان‭ ‬اللاعب‭ ‬رقم‭ ‬واحد،‭ ‬فإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬السابقين‭ ‬فإنّ‭ ‬جميع‭ ‬عناصر‭ ‬ومكونات‭ ‬المنتخب‭ ‬كانت‭ ‬متعطشة‭ ‬لسبب‭ ‬أو‭ ‬لآخر‭ ‬كي‭ ‬تحقق‭ ‬للمنتخب‭ ‬والبلد‭ ‬ولنفسها‭ ‬شيئا،‭ ‬ولم‭ ‬تجد‭ ‬فرصة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬المنتخب‭ ‬بشهادة‭ ‬البعيد‭ ‬قبل‭ ‬القريب‭ ‬قد‭ ‬بصم‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬واستحقاق‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬منافسة‭ ‬تذكر،‭ ‬فقد‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬أقرب‭ ‬منافسيه‭ ‬ومزاحميه‭ ‬والمرشحين‭ ‬للقب،‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬بأنّ‭ ‬منتخبنا‭ ‬استثمر‭ ‬بخبرة‭ ‬وبحكمة‭ ‬ظروف‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأخرى‭ ‬خاصة‭ ‬المنافسة‭ ‬له،‭ ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬مشكلته،‭ ‬ولكنّ‭ ‬الشاطر‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يعرف‭ ‬من‭ ‬أين‭ ‬تؤكل‭ ‬كتف‭ ‬الآخرين،‭ ‬وكانت‭ ‬هذه‭ ‬لعبة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وإن‭ ‬بقيت‭ ‬كلمة‭ ‬الشكر‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تعني‭ ‬من‭ ‬معنى‭ ‬نقولها‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬ولجانه‭ ‬بدون‭ ‬أيّ‭ ‬استثناء‭ ‬بقيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والعربي‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وللجهازين‭ ‬الإداري‭ ‬والفني‭ ‬ولكل‭ ‬أفراد‭ ‬عناصر‭ ‬المنتخب‭ ‬الذين‭ ‬أضافوا‭ ‬نجمة‭ ‬ثالثة‭ ‬تتلألأ‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬البطولات‭ ‬العربية،‭ ‬ولجماهيرنا‭ ‬التي‭ ‬أقل‭ ‬ما‭ ‬يقال‭ ‬عنها‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬وراء‭ ‬الملحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬سطرتها‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬هذه‭ ‬الملحمة‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬المحلل‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الكأس‭ ‬القطرية‭ ‬الكابتن‭ ‬يوسف‭ ‬فريدون‭ ‬إلى‭ ‬القول‭ ‬بأنّ‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬الواعي‭ ‬بحضوره‭.‬







