MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }

} ‭ ‬والشيخة‭ ‬حياة‭ ‬آمنت‭ ‬بالديمقراطية‭ ‬منهجا‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬والعملية‭ ‬الانتخابية؛‭ ‬ولأنها‭ ‬تثق‭ ‬في‭ ‬قدراتها‭ ‬وفي‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬لبرنامجها؛‭ ‬فهي‭ ‬لم‭ ‬تصاب‭ ‬بالهلع‭ ‬ولا‭ ‬الخوف‭ ‬لمنافستها‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬الرئاسة،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬اتحادها‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تنافسا‭ ‬على‭ ‬مقعد‭ ‬الرئاسة‭ ‬والمقاعد‭ ‬الإدارية‭ ‬الاخرى؛‭ ‬وكأنها‭ (‬الشيخة‭) ‬تختبر‭ ‬أندية‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬برنامجها‭ ‬للدورة‭ ‬الجديدة‭.‬

} ‭ ‬من‭ ‬عايش‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬أثناء‭ ‬السباق‭ ‬نحو‭ ‬مقاعد‭ ‬انتخابات‭ ‬الطاولة‭ ‬يقرأ‭ ‬المواقف‭ ‬المبدئية‭ ‬للأندية‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قراءة‭ ‬دقيقة؛‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬للدورة‭ ‬الانتخابية‭ ‬المنصرمة،‭ ‬وإنما‭ ‬التي‭ ‬سبقتها‭ ‬أيضا‭ ‬ورأت‭ ‬تطورا‭ ‬فعليا‭ ‬استشعر‭ ‬ت‭ ‬به‭ ‬وقرأته‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركات‭ ‬الاقليمية‭ ‬والقارية؛‭ ‬النادوية‭ ‬والنخبوية،‭ ‬والحصاد‭ ‬المرئي‭ ‬من‭ ‬الأوسمة‭ ‬والكؤوس‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بها‭.‬

} ‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬دقة‭ ‬اختيار‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬لزملائها‭ ‬من‭ ‬الاداريين‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديدة؛‭ ‬يؤكد‭ ‬بأنها‭ ‬نوعية‭ ‬،‭ ‬وتخطط‭ ‬للمستقبل‭ ‬القريب‭ ‬وبالذات‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الفئات‭ ‬لبناء‭ ‬قاعدة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬الأندية‭ ‬اولا؛‭ ‬و‭ ‬لتنعكس‭ ‬على‭ ‬منتخبات‭ ‬الفئات؛‭ ‬وترفد‭ ‬مستقبلا‭ ‬فئة‭ (‬الرجال‭) ‬بلاعبين‭ ‬نوعين‭ ‬تقوي‭ ‬بهم‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لينسحب‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والإسلامية‭.‬

} ‭ ‬ولعل‭ ‬الرهان‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬عبر‭ ‬دوري‭ ‬قوي‭ ‬يجلب‭ ‬مصادر‭ ‬دخل‭ ‬قوية‭ ‬يدعم‭ ‬بها‭ ‬المكافآت‭ ‬الفردية‭ ‬والجماعية‭ ‬للأندية‭ ‬صاحبة‭ ‬الانجازات‭ ‬المحلية،‭ ‬وتوفير‭ ‬دعم‭ ‬لمشاركة‭ ‬الأندية‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الخارجية؛‭ ‬واذا‭ ‬ما‭ ‬استجابت‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬لدعوات‭ ‬اتحاد‭ ‬حياة‭ ‬ال‭ ‬خليفة؛‭ ‬فهي‭ ‬بالطبع‭ ‬تدعم‭ ‬الجانب‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والرياضي‭ ‬بالأندية‭.‬

} ‭ ‬واعود‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬خلف‭ ‬الكواليس‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة؛‭ ‬فإن‭ ‬الأندية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬ذهبت‭ ‬للشيخة‭ ‬حياة‭ ‬تلح‭ ‬عليها‭ ‬للترشح‭ ‬ثقة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬باللعبة‭ ‬لما‭ ‬تملكه‭ ‬من‭ ‬خبرات‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية‭ ‬مكتسبة‭ ‬ومتراكمة؛‭ ‬ولذا‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬ولا‭ ‬مستغربا‭ ‬ان‭ ‬يأتي‭ ‬الدعم‭ ‬النادوي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرؤساء‭ ‬انفسهم‭ ‬مستعيدين‭ ‬دورا‭ ‬افتقدته‭ ‬الساحة‭ ‬الرياضية‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬هي‭ ‬صاحبة‭ ‬المبادرة‭ ‬وليس‭ ‬الاتحادات‭!‬



