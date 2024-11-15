اختيارات الرئيس الأمريكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واضح‭ ‬جدا‭ ‬كذلك‭.. ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬بدأت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬تتواصل‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الدول،‭ ‬لتطرح‭ ‬عليها‭ ‬ملفاتها‭ ‬وأجندتها‭ ‬ومنهجيتها‭ ‬المقبلة‭.. ‬لقد‭ ‬قيل‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬التقى‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين،‭ ‬بهدف‭ ‬جس‭ ‬النبض‭ ‬والتقارب‭.‬

واضح‭ ‬جدا‭ ‬أيضا‭.. ‬أن‭ ‬دوائر‭ ‬الإعلام‭ ‬والسياسة‭ ‬انشغلت‭ ‬باختيارات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬لأفراد‭ ‬إدارته‭ ‬القادمة‭.. ‬بين‭ ‬تاجر‭ ‬ومستثمر‭ ‬وإعلامي‭ ‬ومفتاح‭ ‬انتخابي؟؟‭ ‬ووجوه‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬الخبرة‭ ‬السياسية،‭ ‬ولكنها‭ ‬تملك‭ ‬أمورا‭ ‬أخرى،‭ ‬ذات‭ ‬علاقة‭ ‬باهتمامات‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬العقارات‭ ‬والإعلام‭ ‬وحتى‭ ‬رياضة‭ ‬الغولف‭.‬

بالأمس‭ ‬كتب‭ ‬الأستاذ‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المناوي‭ ‬مقالا‭ ‬حول‭ ‬اختيارات‭ ‬فريق‭ ‬ترامب‭ ‬القادم،‭ ‬وأحسب‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مهتم‭ ‬بالشأن‭ ‬السياسي‭ ‬‮«‬الأمريكي‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬المقال،‭ ‬ليعرف‭ ‬كيف‭ ‬تدار‭ ‬الأمور‭.. ‬حيث‭ ‬كتب‭ ‬قائلا‭: ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬اختياراته‭ ‬الجديدة‭ ‬لمناصب‭ ‬حساسة‭ ‬في‭ ‬إدارته‭ ‬المقبلة،‭ ‬وشملت‭ ‬هذه‭ ‬الاختيارات‭ ‬تعيين‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال،‭ ‬ستيفن‭ ‬ويتكوف،‭ ‬كمبعوث‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والمذيع‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬بيت‭ ‬هيجسيث،‭ ‬وزيرًا‭ ‬للدفاع‭.. ‬وقيل‭ ‬كذلك‭ ‬تعيين‭ ‬‮«‬إيلون‭ ‬ماسك‮»‬‭ ‬الملياردير‭ ‬المعروف،‭ ‬وصاحب‭ ‬شركة‭ ‬تسلا‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬ومنصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬تويتر‭ ‬سابقا‮»‬‭ ‬وغيرها‭.‬

تأتى‭ ‬هذه‭ ‬القرارات،‭ ‬أو‭ ‬التصريحات‭ ‬بمعنى‭ ‬أدق،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬التعيينات‭ ‬التي‭ ‬يُتوقع‭ ‬أن‭ ‬تثير‭ ‬النقاشات،‭ ‬حول‭ ‬أهلية‭ ‬هذه‭ ‬الشخصيات‭ ‬لتولي‭ ‬مهام‭ ‬حساسة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬السياسي‭ ‬والعسكري‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬المقبلة‭.‬

ستيفن‭ ‬ويتكوف،‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬معروف‭ ‬بنجاحاته‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬اسمًا‭ ‬مألوفًا‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الدبلوماسية‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تعيينه‭ ‬كمبعوث‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهو‭ ‬اختيار‭ ‬يبدو‭ ‬غريبًا،‭ ‬نظرًا‭ ‬لافتقاره‭ ‬لأي‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدبلوماسي‭.. ‬‮«‬ويتكوف‮»‬‭ ‬رجل‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬ترامب،‭ ‬ويلعب‭ ‬معه‭ ‬الجولف‭.. ‬لكن‭ ‬ربما‭ ‬اختاره‭ ‬ترامب‭ ‬لعلاقته‭ ‬القوية‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬اليهودي‭ ‬الأمريكي‭!‬

‮«‬بيت‭ ‬هيجسيث‮»‬‭ (‬مواليد‭ ‬1980‭)‬،‭ ‬المُختار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ترامب‭ ‬وزيرًا‭ ‬للدفاع،‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الجديد‭.. ‬فالرجل‭ ‬كما‭ ‬نعلم‭ ‬إعلامي‭ ‬ومقدم‭ ‬برامج‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬،‭ ‬وقد‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وأكثر‭ ‬نقطة‭ ‬تهمنا‭ ‬في‭ ‬‮«‬بيت‭ ‬هيجسيث‮»‬‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬متعصب‭ ‬جدًا‭ ‬ضد‭ ‬المسلمين‭.. ‬قبيل‭ ‬انتخابات‭ ‬2016‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬مواليد‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬ولايات‭ ‬مثل‭ ‬ميشيجان،‭ ‬واعتبرها‭ ‬قد‭ ‬تغير‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بدعوة‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬للمنع‭ ‬التام‭ ‬والكامل‭ ‬لدخول‭ ‬المسلمين‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

ورغم‭ ‬تأكيد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬اختياراته‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬تؤمن‭ ‬بالسلام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوة،‭ ‬فإن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحللين‭ ‬يُحذرون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬شخصيات‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية‭ ‬ولها‭ ‬انحيازات‭ ‬واضحة‭ ‬كهذين‭ ‬الاختيارين‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تبعات‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭.‬

الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬قد‭ ‬تشهد‭ ‬تقلبات‭ ‬غير‭ ‬محسوبة‭ ‬وعقبات‭ ‬جمة‭ ‬بسبب‭ ‬قرارات‭ ‬قد‭ ‬يراها‭ ‬البعض‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الولاء‭ ‬الشخصي‭ ‬و«الشو‮»‬،‭ ‬لا‭ ‬الكفاءة‭.‬