أغرب رهاب في العالم.. ((رهاب الموز)) يلاحق وزيرة سويدية!

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حظرت بولينا براندبيرغ وزيرة المساواة بين الجنسين السويدية إحضار الموز في جميع المناسبات التي تشارك فيها.وتشير صحيفة
Expressen إلى أن وزيرة المساواة بين الجنسين تعاني من «أغرب رهاب في العالم.. رهاب الموز». ويجبر هذا الرهاب الغريب زملاء الوزيرة والعاملين معها على اتخاذ إجراءات نيابة عنها، حيث عليهم التأكد مسبقا من عدم وجود الموز في الأماكن التي ستزورها الوزيرة. ويعتقدون أنها تعاني من «حساسية شديدة». ووفقا للصحيفة، لقد كشفت الوزيرة عن «رهابها» على شبكات التواصل الاجتماعي. كما اطلع الصحفيون على المراسلات الإلكترونية للعاملين معها، حيث طلب مساعدوها في إحدى الرسائل رفع الموز وعدم ترك أي أثر له في القاعة التي ستجتمع بها مع رئيس البرلمان.
وتشير الصحيفة إلى أن نفس الشيء حدث عندما دعيت الوزيرة السويدية إلى «مأدبة غداء لكبار الشخصيات» في إحدى الهيئات القضائية. ولكن على الرغم من أن الوزيرة لا تعاني من الحساسية فإنها ترفض التعليق على منطق مطالبها. ولكنها أكدت أنها تتلقى مساعدة مهنية لمكافحة «رهاب الموز» الذي تعاني منه ولكن لم يعرف سبب واضح لهذا الخوف.
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