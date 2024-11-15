أغرب رهاب في العالم.. ((رهاب الموز)) يلاحق وزيرة سويدية!

وتشير‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬حدث‭ ‬عندما‭ ‬دعيت‭ ‬الوزيرة‭ ‬السويدية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات‮»‬‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭. ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الحساسية‭ ‬فإنها‭ ‬ترفض‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬منطق‭ ‬مطالبها‭. ‬ولكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬تتلقى‭ ‬مساعدة‭ ‬مهنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬رهاب‭ ‬الموز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬سبب‭ ‬واضح‭ ‬لهذا‭ ‬الخوف‭.‬

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