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أغرب رهاب في العالم.. ((رهاب الموز)) يلاحق وزيرة سويدية!

11/15/2024 7:08:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حظرت‭ ‬بولينا‭ ‬براندبيرغ‭ ‬وزيرة‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬السويدية‭ ‬إحضار‭ ‬الموز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناسبات‭ ‬التي‭ ‬تشارك‭ ‬فيها‭.‬وتشير‭ ‬صحيفة‭ ‬ Expressen ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وزيرة‭ ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬أغرب‭ ‬رهاب‭ ‬في‭ ‬العالم‭.. ‬رهاب‭ ‬الموز‮»‬‭. ‬ويجبر‭ ‬هذا‭ ‬الرهاب‭ ‬الغريب‭ ‬زملاء‭ ‬الوزيرة‭ ‬والعاملين‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬نيابة‭ ‬عنها،‭ ‬حيث‭ ‬عليهم‭ ‬التأكد‭ ‬مسبقا‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الموز‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬التي‭ ‬ستزورها‭ ‬الوزيرة‭. ‬ويعتقدون‭ ‬أنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬حساسية‭ ‬شديدة‮»‬‭. ‬ووفقا‭ ‬للصحيفة،‭ ‬لقد‭ ‬كشفت‭ ‬الوزيرة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬رهابها‮»‬‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬الصحفيون‭ ‬على‭ ‬المراسلات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬للعاملين‭ ‬معها،‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬مساعدوها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الرسائل‭ ‬رفع‭ ‬الموز‭ ‬وعدم‭ ‬ترك‭ ‬أي‭ ‬أثر‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬التي‭ ‬ستجتمع‭ ‬بها‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭.‬

وتشير‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬حدث‭ ‬عندما‭ ‬دعيت‭ ‬الوزيرة‭ ‬السويدية‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مأدبة‭ ‬غداء‭ ‬لكبار‭ ‬الشخصيات‮»‬‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الهيئات‭ ‬القضائية‭. ‬ولكن‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الوزيرة‭ ‬لا‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الحساسية‭ ‬فإنها‭ ‬ترفض‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬منطق‭ ‬مطالبها‭. ‬ولكنها‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬تتلقى‭ ‬مساعدة‭ ‬مهنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬رهاب‭ ‬الموز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬سبب‭ ‬واضح‭ ‬لهذا‭ ‬الخوف‭.‬

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