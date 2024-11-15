سكان قرية تركية يعثرون على كنز أثناء مراسم دفن أحد الموتى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عثر سكان قرية طرسوس التركية على كنز قديم أثناء مراسم دفن أحد الموتى.
وأشارت صحيفة « Daily Express » إلى أن سكان قرية طرسوس التركية عثروا على إبريق خزفي فيه نحو 1100 قطعة نقدية فضية قديمة خلال عملية حفر قبر لدفن شخص متوفى. وأضافت الصحيفة: «عثر القرويون أثناء حفر قبر لرجل متوفى في طرسوس بتركيا على جسم صلب في الأرض، إبريق خزفي متصدع». وتابعت: «بعد إخراج الإبريق من مكانه تبين أنه مملوء بعدد كبير من القطع النقدية الفضية القديمة. وفورا أبلغوا الشرطة التي توجهت إلى الموقع برفقة موظفي المتحف المحلي. وبعد احتساب القطع الموجودة فيه تبين أن عددها 1100 قطعة نقدية فضية». وأوضحت أن إدارة المتحف تعتزم إجراء دراسة مفصلة عن هذه القطع لتحديد عمرها ومصدرها.
MENAFN15112024000055011008ID1108891619
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.