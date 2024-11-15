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سكان قرية تركية يعثرون على كنز أثناء مراسم دفن أحد الموتى

11/15/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عثر‭ ‬سكان‭ ‬قرية‭ ‬طرسوس‭ ‬التركية‭ ‬على‭ ‬كنز‭ ‬قديم‭ ‬أثناء‭ ‬مراسم‭ ‬دفن‭ ‬أحد‭ ‬الموتى‭.‬

وأشارت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ Daily ‭ ‬ Express ‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬قرية‭ ‬طرسوس‭ ‬التركية‭ ‬عثروا‭ ‬على‭ ‬إبريق‭ ‬خزفي‭ ‬فيه‭ ‬نحو‭ ‬1100‭ ‬قطعة‭ ‬نقدية‭ ‬فضية‭ ‬قديمة‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬حفر‭ ‬قبر‭ ‬لدفن‭ ‬شخص‭ ‬متوفى‭. ‬وأضافت‭ ‬الصحيفة‭: ‬‮«‬عثر‭ ‬القرويون‭ ‬أثناء‭ ‬حفر‭ ‬قبر‭ ‬لرجل‭ ‬متوفى‭ ‬في‭ ‬طرسوس‭ ‬بتركيا‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬صلب‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬إبريق‭ ‬خزفي‭ ‬متصدع‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬إخراج‭ ‬الإبريق‭ ‬من‭ ‬مكانه‭ ‬تبين‭ ‬أنه‭ ‬مملوء‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬النقدية‭ ‬الفضية‭ ‬القديمة‭. ‬وفورا‭ ‬أبلغوا‭ ‬الشرطة‭ ‬التي‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬برفقة‭ ‬موظفي‭ ‬المتحف‭ ‬المحلي‭. ‬وبعد‭ ‬احتساب‭ ‬القطع‭ ‬الموجودة‭ ‬فيه‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬عددها‭ ‬1100‭ ‬قطعة‭ ‬نقدية‭ ‬فضية‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬المتحف‭ ‬تعتزم‭ ‬إجراء‭ ‬دراسة‭ ‬مفصلة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬القطع‭ ‬لتحديد‭ ‬عمرها‭ ‬ومصدرها‭. ‬

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