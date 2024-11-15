السعودية.. ضبط أفراد شبكة تهريب مخدرات بينهم موظفون بالداخلية وهيئة الزكاة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬نشاطات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬وترويجها،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توافر‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬لدى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬وضبط‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬تمتهن‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وإدخالها‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬الجوف‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬مواطنين،‭ ‬تعددت‭ ‬أدوارهم‭ ‬الإجرامية‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬تهريب‭ ‬خارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬باستقبال‭ ‬الكميات‭ ‬المهربة‭ ‬وإدخالها‭ ‬في‭ ‬حقائب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إخضاعها‭ ‬لإجراءات‭ ‬التفتيش،‭ ‬ونقلها،‭ ‬وإخفائها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬ومنازل،‭ ‬وترويجها،‭ ‬والاتجار‭ ‬بها‭. ‬وأكدت‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬ستتصدى‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬العبث‭ ‬بأمن‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرارها‭ ‬وأمن‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬كائنًا‭ ‬من‭ ‬كان،‭ ‬متيقظة‭ ‬لجميع‭ ‬المُخططات‭ ‬الإجرامية‭ ‬التي‭ ‬تُحاك‭ ‬لاستهداف‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وشبابه‭ ‬بالمخدرات‮»‬‭.‬