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السعودية.. ضبط أفراد شبكة تهريب مخدرات بينهم موظفون بالداخلية وهيئة الزكاة

11/15/2024 7:08:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬السعودية‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬لتهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬تضم‭ ‬9‭ ‬مواطنين،‭ ‬بينهم‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬و4‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬الزكاة‭ ‬والضريبة‭ ‬والجمارك،‭ ‬وآخر‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬الكهرباء‭.‬

وصرح‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬نشاطات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬وترويجها،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توافر‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬لدى‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬وضبط‭ ‬شبكة‭ ‬إجرامية‭ ‬تمتهن‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المملكة،‭ ‬وإدخالها‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬الجوف‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬المصدر،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للوزارة،‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬9‭ ‬مواطنين،‭ ‬تعددت‭ ‬أدوارهم‭ ‬الإجرامية‭ ‬في‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬تهريب‭ ‬خارجية،‭ ‬وذلك‭ ‬باستقبال‭ ‬الكميات‭ ‬المهربة‭ ‬وإدخالها‭ ‬في‭ ‬حقائب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬إخضاعها‭ ‬لإجراءات‭ ‬التفتيش،‭ ‬ونقلها،‭ ‬وإخفائها‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬ومنازل،‭ ‬وترويجها،‭ ‬والاتجار‭ ‬بها‭. ‬وأكدت‭ ‬الداخلية‭ ‬السعودية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬ستتصدى‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬العبث‭ ‬بأمن‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرارها‭ ‬وأمن‭ ‬مواطنيها‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬كائنًا‭ ‬من‭ ‬كان،‭ ‬متيقظة‭ ‬لجميع‭ ‬المُخططات‭ ‬الإجرامية‭ ‬التي‭ ‬تُحاك‭ ‬لاستهداف‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وشبابه‭ ‬بالمخدرات‮»‬‭.‬

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