كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي ترصد ارتفاع ضغط الدم والسكري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يتسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والسكري‭ ‬في‭ ‬تأثير‭ ‬دقيق‭ ‬يصعب‭ ‬رصده‭ ‬على‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭. ‬وترصد‭ ‬خوارزميات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التي‭ ‬طورها‭ ‬الباحثون‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬والسكري‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليل‭ ‬سمات‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬جلد‭ ‬الوجه‭ ‬وباطن‭ ‬اليد‭ ‬كما‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬لقطات‭ ‬كاميرا‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تلتقط‭ ‬150‭ ‬صورة‭ ‬في‭ ‬الثانية‭. ‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬215‭ ‬متطوعا،‭ ‬بينهم‭ ‬62‭ ‬مصابا‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬و44‭ ‬بالسكري،‭ ‬حققت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬الصور‭ ‬والخوارزميات‭ ‬دقة‭ ‬بلغت‭ ‬94‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬اكتشاف‭ ‬بدايات‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬عند‭ ‬قياس‭ ‬80‭/‬130‭ ‬أو‭ ‬أعلى‭. ‬

وبالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬اختبار‭ ‬الدم‭ ‬التقليدي‭ ‬هيموجلوبين‭ ‬إيه1سي،‭ ‬الذي‭ ‬يعطي‭ ‬قراءة‭ ‬لمستويات‭ ‬السكر‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عدة‭ ‬أشهر،‭ ‬حققت‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬دقة‭ ‬بلغت‭ ‬75‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬المصابين‭ ‬بالسكري‭. ‬

وقال‭ ‬ريوكو‭ ‬أوشيدا‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬طوكيو‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬فريق‭ ‬الدراسة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬من‭ ‬المضاعفات‭ ‬الرئيسية‭ ‬للسكري‭ ‬اعتلال‭ ‬الأعصاب‭ ‬الطرفية‭ -‬أو‭ ‬الضعف‭ ‬والألم‭ ‬والخدر‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬اليدين‭ ‬والقدمين‭- ‬وأمراض‭ ‬أخرى‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتلف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أوشيدا‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يقدم‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬العلمي‭ ‬القادم‭ ‬لجمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬من‭ ‬المنطقي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬التغيرات‭ ‬في‭ ‬تدفق‭ ‬الدم‭ ‬من‭ ‬السمات‭ ‬المميزة‭ ‬للسكري‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬الباحثون‭ ‬إنهم‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬الخوارزميات‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬عدم‭ ‬انتظام‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬وفحصها‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬سكانية‭ ‬أكبر‭ ‬وأكثر‭ ‬تنوعا‭. ‬