كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي ترصد ارتفاع ضغط الدم والسكري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال باحثون يابانيون إن كاميرا فيديو عالية السرعة تعمل بالذكاء الاصطناعي في طور التجريب تمكنت في دراسة أولية من إجراء فحوصات سريعة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوعين الأول والثاني من دون استخدام عينات دم أو أجهزة قياس ضغط الدم.
يتسبب ارتفاع ضغط الدم والسكري في تأثير دقيق يصعب رصده على تدفق الدم. وترصد خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي طورها الباحثون ارتفاع ضغط الدم والسكري من خلال تحليل سمات تدفق الدم في جلد الوجه وباطن اليد كما تظهر في لقطات كاميرا الفيديو التي تلتقط 150 صورة في الثانية.
ومن بين 215 متطوعا، بينهم 62 مصابا بارتفاع ضغط الدم و44 بالسكري، حققت مقاطع الفيديو التي تمزج بين الصور والخوارزميات دقة بلغت 94 بالمائة في اكتشاف بدايات ارتفاع ضغط الدم عند قياس 80/130 أو أعلى.
وبالمقارنة مع اختبار الدم التقليدي هيموجلوبين إيه1سي، الذي يعطي قراءة لمستويات السكر في الدم على مدى عدة أشهر، حققت مقاطع الفيديو دقة بلغت 75 بالمائة في تحديد المصابين بالسكري.
وقال ريوكو أوشيدا من جامعة طوكيو الذي قاد فريق الدراسة في بيان «من المضاعفات الرئيسية للسكري اعتلال الأعصاب الطرفية -أو الضعف والألم والخدر عادة في اليدين والقدمين- وأمراض أخرى مرتبطة بتلف الأوعية الدموية».
وأضاف أوشيدا الذي من المقرر أن يقدم البيانات في الاجتماع العلمي القادم لجمعية القلب الأمريكية «من المنطقي أن تكون التغيرات في تدفق الدم من السمات المميزة للسكري».
وقال الباحثون إنهم ما زالوا بحاجة إلى تدريب الخوارزميات على رصد عدم انتظام ضربات القلب وفحصها في مجموعات سكانية أكبر وأكثر تنوعا.
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