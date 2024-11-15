الإقلاع عن التدخين كم يطيل العمر؟قدمت دراسة حديثة إجابة قد تدفع كثيرين إلى رمي سجائرهم فورا!

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشير‭ ‬مجلة‭ ‬ American ‭ ‬ Journal ‭ ‬ of ‭ ‬ Preventive ‭ ‬ ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تأثير‭ ‬التبغ‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬معروف‭ ‬ومدروس‭ ‬جيدا‭. ‬وأن‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تعتبر‭ ‬وباء‭ ‬التبغ‭ ‬أحد‭ ‬خطر‭ ‬التهديدات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬لأن‭ ‬دخان‭ ‬السجائر‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬آلاف‭ ‬المواد‭ ‬الكيميائية‭ ‬السامة‭ ‬التي‭ ‬تضر‭ ‬بكل‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجسم‭ ‬تقريبا‭ ‬وترتبط‭ ‬بأنواع‭ ‬عديدة‭ ‬من‭ ‬السرطان‭ ‬والجلطة‭ ‬الدماغية‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والرئة‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يزيد‭ ‬إدمان‭ ‬النيكوتين‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الوفاة‭ ‬المبكرة‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة‭. ‬أي‭ ‬أن‭ ‬التدخين‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬هو‭ ‬أكبر‭ ‬خطر‭ ‬للوفاة‭.‬

ولتحديد‭ ‬كم‭ ‬عدد‭ ‬السنوات‭ ‬أو‭ ‬الأشهر‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬عمر‭ ‬الإنسان‭ ‬بعد‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬درس‭ ‬العلماء‭ ‬وحللوا‭ ‬صحة‭ ‬وأسلوب‭ ‬حياة‭ ‬مدخنين‭ ‬أعمارهم‭ ‬35‭-‬75‭ ‬عاما،‭ ‬وكذلك‭ ‬أشخاص‭ ‬لا‭ ‬يدخنون‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬الفئات‭ ‬العمرية‭.‬

واتضح‭ ‬للباحثين،‭ ‬أن‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬35‭ ‬و45‭ ‬و55‭ ‬و65‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬عمر‭ ‬الشخص‭ ‬8‭ ‬و5‭.‬6‭ ‬و3‭.‬4‭ ‬و1‭.‬7‭ ‬سنة،‭ ‬أما‭ ‬المدخنون‭ ‬الذين‭ ‬يقلعون‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العادة‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬75‭ ‬عاما‭ ‬فيزداد‭ ‬عمرهم‭ ‬بمقدار‭ ‬7‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أثبت‭ ‬الباحثون‭ ‬أنه‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يدخنوا‭ ‬السجائر‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬أبدا،‭ ‬يفقد‭ ‬المدخنون‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬35‭ ‬و45‭ ‬و55‭ ‬و65‭ ‬و75‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬9‭.‬1‭ ‬و8‭.‬3‭ ‬و7‭.‬3‭ ‬و5‭.‬9‭ ‬و4‭.‬4‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬وهذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬في‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬يهدد‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يدخنون‭ ‬طوال‭ ‬حياتهم‭. ‬