Saturday, 16 November 2024 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس اللـجـنة الــدائـمـة الخـليجـية يشيد بنجاح مهرجان البحرين المسرحي

11/15/2024 7:08:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬للفرق‭ ‬المسرحية‭ ‬الاهلية‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الفنان‭ ‬خالد‭ ‬الرويعي‭ ‬بدور‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار‭ ‬ووزارة‭ ‬الاعلام‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مهرجان‭ ‬البحرين‭ ‬المسرحي‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬اتحاد‭ ‬المسرحيين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحركة‭ ‬المسرحية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لإقامة‭ ‬المهرجان‭ ‬وتطويره،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬المسرح‭ ‬ويمنح‭ ‬الفرصة‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة‭ ‬للتألق‭ ‬والإبداع‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثقافية‭ ‬الخليجية‭ ‬لتطوير‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المجتمع‭ ‬وتدعم‭ ‬الفن‭ ‬المسرحي‭.‬

وأكد‭ ‬الرويعي‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬للفنون‭ ‬يعكس‭ ‬التزاماً‭ ‬حقيقياً‭ ‬تجاه‭ ‬الفنون‭ ‬المسرحية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والمعرفي‭ ‬بين‭ ‬الفنانين،‭ ‬ما‭ ‬يثري‭ ‬التجربة‭ ‬المسرحية‭ ‬ويتيح‭ ‬للجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬متنوعة‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المسرحيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬ملك‭ ‬بتميز‭ ‬المهرجان‭ ‬المسرحي‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬وتقديم‭ ‬عروض‭ ‬متنوعة‭ ‬تعكس‭ ‬ثقافات‭ ‬مختلفة‭ ‬وتلامس‭ ‬قضايا‭ ‬إنسانية‭ ‬واجتماعية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬جمهور‭ ‬متنوع‭ ‬وشغوف‭ ‬بالمسرح‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بجودة‭ ‬التنظيم‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬بها‭ ‬المهرجان،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬المثالي‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬ممتعة‭ ‬ومثمرة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يحقق‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منصة‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وفرصة‭ ‬لنقل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬ومساهمة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬المهرجانات‭ ‬المحلية‭ ‬الخليجية‭ ‬هو‭ ‬نجاح‭ ‬لكل‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬للعمل‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬الخليجية‭.‬

MENAFN15112024000055011008ID1108891615

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث