رئيس اللـجـنة الــدائـمـة الخـليجـية يشيد بنجاح مهرجان البحرين المسرحي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الثقافية‭ ‬الخليجية‭ ‬لتطوير‭ ‬الثقافة‭ ‬والفنون،‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المجتمع‭ ‬وتدعم‭ ‬الفن‭ ‬المسرحي‭.‬

وأكد‭ ‬الرويعي‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬مؤسسة‭ ‬راشد‭ ‬للفنون‭ ‬يعكس‭ ‬التزاماً‭ ‬حقيقياً‭ ‬تجاه‭ ‬الفنون‭ ‬المسرحية،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التبادل‭ ‬الثقافي‭ ‬والمعرفي‭ ‬بين‭ ‬الفنانين،‭ ‬ما‭ ‬يثري‭ ‬التجربة‭ ‬المسرحية‭ ‬ويتيح‭ ‬للجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بعروض‭ ‬متنوعة‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬المسرحيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الفنان‭ ‬عبدالله‭ ‬ملك‭ ‬بتميز‭ ‬المهرجان‭ ‬المسرحي‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬متميزة‭ ‬وتقديم‭ ‬عروض‭ ‬متنوعة‭ ‬تعكس‭ ‬ثقافات‭ ‬مختلفة‭ ‬وتلامس‭ ‬قضايا‭ ‬إنسانية‭ ‬واجتماعية‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬في‭ ‬العروض‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬جمهور‭ ‬متنوع‭ ‬وشغوف‭ ‬بالمسرح‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بجودة‭ ‬التنظيم‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬بها‭ ‬المهرجان،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التنسيق‭ ‬المثالي‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الداعمة‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬التسهيلات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬تجربة‭ ‬ممتعة‭ ‬ومثمرة‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬يحقق‭ ‬هدفه‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منصة‭ ‬للمواهب‭ ‬الشابة،‭ ‬وفرصة‭ ‬لنقل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات،‭ ‬ومساهمة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬والمبدعين‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه‭ ‬عبّر‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬نجاح‭ ‬المهرجانات‭ ‬المحلية‭ ‬الخليجية‭ ‬هو‭ ‬نجاح‭ ‬لكل‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬ركيزة‭ ‬للعمل‭ ‬المسرحي‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬الخليجية‭.‬