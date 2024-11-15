رئيس اللـجـنة الــدائـمـة الخـليجـية يشيد بنجاح مهرجان البحرين المسرحي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشاد رئيس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الاهلية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الفنان خالد الرويعي بدور المجلس الوطني للفنون برئاسة الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وهيئة البحرين للثقافة والآثار ووزارة الاعلام في دعم مهرجان البحرين المسرحي الثالث الذي ينظمه اتحاد المسرحيين البحرينيين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس حرص الجهات المسؤولة على تعزيز الثقافة والفنون، والمساهمة في إثراء الحركة المسرحية. وأكد أن الشراكة بين هذه القطاعات والمؤسسات الثقافية تلعب دورًا أساسيًا في توفير الموارد اللازمة لإقامة المهرجان وتطويره، ما يعزز من مكانة المسرح ويمنح الفرصة للمواهب الشابة للتألق والإبداع.
وأضاف أن هذا التعاون يسهم في تحقيق رؤية الاستراتيجية الثقافية الخليجية لتطوير الثقافة والفنون، ويشجع على المزيد من الفعاليات التي تخدم المجتمع وتدعم الفن المسرحي.
وأكد الرويعي أن استمرار هذا الدعم وخصوصا من مؤسسة راشد للفنون يعكس التزاماً حقيقياً تجاه الفنون المسرحية، ويعزز من فرص التبادل الثقافي والمعرفي بين الفنانين، ما يثري التجربة المسرحية ويتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بعروض متنوعة.
كما هنأ رئيس اللجنة الدائمة رئيس اتحاد المسرحيين البحرينيين الفنان عبدالله ملك بتميز المهرجان المسرحي هذا العام، الذي شهد مشاركة متميزة وتقديم عروض متنوعة تعكس ثقافات مختلفة وتلامس قضايا إنسانية واجتماعية. وأكد أن هذا التنوع في العروض أسهم في استقطاب جمهور متنوع وشغوف بالمسرح.
كما أشاد بجودة التنظيم التي تميز بها المهرجان، مشيرًا إلى أن التنسيق المثالي بين الجهات الداعمة أسهم في توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان تجربة ممتعة ومثمرة لجميع المشاركين. وأوضح أن المهرجان يحقق هدفه في أن يكون منصة للمواهب الشابة، وفرصة لنقل التجارب والخبرات، ومساهمة مهمة في بناء جيل جديد من الفنانين والمبدعين.
وفي ختام تصريحه عبّر رئيس اللجنة الدائمة عن ان نجاح المهرجانات المحلية الخليجية هو نجاح لكل الفرق التي تعتبر ركيزة للعمل المسرحي في دولنا الخليجية.
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