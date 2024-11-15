بانيايا: سأكون سعيدا بفوز مارتن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
(رويترز): قال فرانشيسكو بانيايا حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية إنه لن يكن أي ضغينة لمنافسه على اللقب خورخي مارتن إذا فاز الإسباني في السباق الأخير للموسم في برشلونة ليتوج باللقب في ظل وقوف كافة الترشيحات ضد بانيايا.
ويتراجع بانيايا متسابق دوكاتي، الذي فاز ببطولة السائقين في الموسمين الماضيين، بفارق 24 نقطة خلف مارتن من فريق براماك رسينج قبل سباق جائزة برشلونة الكبرى الذي بات يحمل اسم سباق جائزة التضامن.
ويقام السباق النهائي في برشلونة، التي استضافت بالفعل سباقا ضمن بطولة العالم في مايو آيار الماضي، بعد أن أجبرت السيول الكارثية في بلنسية المنظمين على نقل السباق النهائي للموسم.
وفاز بانيايا بعشرة سباقات ولكنه تعرض أيضا لحوادث عديدة أدت لخروجه من سباقات، في حين أن ثبات مارتن على منصة التتويج والفوز بالعديد من سباقات السرعة أيام السبت منحه تقدما مريحا في صدارة البطولة. ويحتاج مارتن فقط إلى الفوز بسباق السرعة يوم السبت المقبل ليتوج بطلا لبطولة العالم للمرة الأولى في مسيرته، وقال بانيايا إنه سيكون سعيدا بفوز زميله السابق في بطولة موتو 3 بلقب الفئة الأولى في الرياضة.
وقال بانيايا للصحفيين «من حيث الأخطاء، ارتكبت الكثير. إذا كنت تريد أن تكون بطلا، فيجب أن تكون أكثر دقة وأكثر ثباتا، وكان خورخي أكثر ثباتا مني. لكن من حيث نتائج السباقات، من الواضح أننا (دوكاتي) قمنا بعمل أفضل، لأنني فزت بعشرة سباقات أيام الأحد وستة سباقات (للسرعة) أيام السبت».
وواصل: «لذا من حيث النتائج البحتة، قمنا بعمل جيد للغاية. لكنني أعتقد أن كلينا يستحق اللقب عن جدارة. لكن في حال فوز خورخي باللقب، سأكون سعيدا من أجله لأننا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة. أنا سعيد لأن المتسابق الذي أعرفه جيدا يستحق اللقب».
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