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بانيايا: سأكون سعيدا بفوز مارتن

11/15/2024 7:08:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬فرانشيسكو‭ ‬بانيايا‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للدراجات‭ ‬النارية‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬يكن‭ ‬أي‭ ‬ضغينة‭ ‬لمنافسه‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬خورخي‭ ‬مارتن‭ ‬إذا‭ ‬فاز‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الأخير‭ ‬للموسم‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬ليتوج‭ ‬باللقب‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وقوف‭ ‬كافة‭ ‬الترشيحات‭ ‬ضد‭ ‬بانيايا‭.‬

ويتراجع‭ ‬بانيايا‭ ‬متسابق‭ ‬دوكاتي،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬ببطولة‭ ‬السائقين‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الماضيين،‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬خلف‭ ‬مارتن‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬براماك‭ ‬رسينج‭ ‬قبل‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬برشلونة‭ ‬الكبرى‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬التضامن‭.‬

ويقام‭ ‬السباق‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬التي‭ ‬استضافت‭ ‬بالفعل‭ ‬سباقا‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬آيار‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أجبرت‭ ‬السيول‭ ‬الكارثية‭ ‬في‭ ‬بلنسية‭ ‬المنظمين‭ ‬على‭ ‬نقل‭ ‬السباق‭ ‬النهائي‭ ‬للموسم‭.‬

وفاز‭ ‬بانيايا‭ ‬بعشرة‭ ‬سباقات‭ ‬ولكنه‭ ‬تعرض‭ ‬أيضا‭ ‬لحوادث‭ ‬عديدة‭ ‬أدت‭ ‬لخروجه‭ ‬من‭ ‬سباقات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬ثبات‭ ‬مارتن‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬والفوز‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬سباقات‭ ‬السرعة‭ ‬أيام‭ ‬السبت‭ ‬منحه‭ ‬تقدما‭ ‬مريحا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬البطولة‭. ‬ويحتاج‭ ‬مارتن‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بسباق‭ ‬السرعة‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ ‬ليتوج‭ ‬بطلا‭ ‬لبطولة‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسيرته،‭ ‬وقال‭ ‬بانيايا‭ ‬إنه‭ ‬سيكون‭ ‬سعيدا‭ ‬بفوز‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬موتو‭ ‬3‭ ‬بلقب‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭.‬

وقال‭ ‬بانيايا‭ ‬للصحفيين‭ ‬‮«‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأخطاء،‭ ‬ارتكبت‭ ‬الكثير‭. ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬بطلا،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬وأكثر‭ ‬ثباتا،‭ ‬وكان‭ ‬خورخي‭ ‬أكثر‭ ‬ثباتا‭ ‬مني‭. ‬لكن‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬نتائج‭ ‬السباقات،‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أننا‭ (‬دوكاتي‭) ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬أفضل،‭ ‬لأنني‭ ‬فزت‭ ‬بعشرة‭ ‬سباقات‭ ‬أيام‭ ‬الأحد‭ ‬وستة‭ ‬سباقات‭ (‬للسرعة‭) ‬أيام‭ ‬السبت‮»‬‭.‬

وواصل‭: ‬‮«‬لذا‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬النتائج‭ ‬البحتة،‭ ‬قمنا‭ ‬بعمل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‭. ‬لكنني‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كلينا‭ ‬يستحق‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬خورخي‭ ‬باللقب،‭ ‬سأكون‭ ‬سعيدا‭ ‬من‭ ‬أجله‭ ‬لأننا‭ ‬نعرف‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭. ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأن‭ ‬المتسابق‭ ‬الذي‭ ‬أعرفه‭ ‬جيدا‭ ‬يستحق‭ ‬اللقب‮»‬‭.‬

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