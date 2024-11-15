الهدّاف ((النمر))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

سجل‭ ‬فالكاو‭ ‬36‭ ‬هدفا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬هدافه‭ ‬التاريخي،‭ ‬و311‭ ‬هدفا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاندية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬83‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2019،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬لنادي‭ ‬الإمارة‭.‬

كما‭ ‬سجل‭ ‬72‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬و70‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

وبعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬انضم‭ ‬فالكاو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬ميلوناريوس‭ ‬من‭ ‬بوغوتا‭ ‬والذي‭ ‬شجعله‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭.‬