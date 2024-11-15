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الهدّاف ((النمر))

11/15/2024 7:08:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بوغوتا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصبح‭ ‬المهاجم‭ ‬المخضرم‭ ‬راداميل‭ ‬فالكاو‭ ‬أفضل‭ ‬هدّاف‭ ‬كولومبي‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجّل‭ ‬الخميس‭ ‬هدفه‭ ‬الـ‭ ‬347‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭. ‬وسجّل‭ ‬إبن‭ ‬الـ‭ ‬38‭ ‬عاما‭ ‬هدفا‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬جمعت‭ ‬فريقه‭ ‬ميلوناريوس‭ ‬امام‭ ‬بوياكا‭ ‬شيكو‭ ‬ضمن‭ ‬الدوري‭ ‬الكولومبي‭ ‬وانتهت‭ ‬بفوز‭ ‬الأول‭ ‬5-1‭. ‬وكتبت‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الكولومبي‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬‮«‬نعم،‭ ‬نعم،‭ ‬نعم‭! ‬النمر‭ ‬أصبح‭ ‬الهدّاف‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬التاريخ‮»‬‭. ‬وتجاوز‭ ‬فالكاو‭ ‬رقم‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬فيكتور‭ ‬هوغو‭ ‬أريستيسابال‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لأندية‭ ‬أتلتيكو‭ ‬ناسيونال‭ ‬وفالنسيا‭ ‬الإسباني‭ ‬وساو‭ ‬باولو‭ ‬وكروزيرو‭ ‬البرازيليين‭.‬

سجل‭ ‬فالكاو‭ ‬36‭ ‬هدفا‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬وهو‭ ‬أيضا‭ ‬هدافه‭ ‬التاريخي،‭ ‬و311‭ ‬هدفا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاندية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬83‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬أربعة‭ ‬مواسم‭ ‬مع‭ ‬موناكو‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2019،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬قياسي‭ ‬لنادي‭ ‬الإمارة‭.‬

كما‭ ‬سجل‭ ‬72‭ ‬هدفا‭ ‬مع‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬و70‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭.‬

وبعد‭ ‬مسيرة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬انضم‭ ‬فالكاو‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إلى‭ ‬نادي‭ ‬ميلوناريوس‭ ‬من‭ ‬بوغوتا‭ ‬والذي‭ ‬شجعله‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭.‬

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