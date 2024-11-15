الهدّاف ((النمر))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بوغوتا - (أ ف ب): أصبح المهاجم المخضرم راداميل فالكاو أفضل هدّاف كولومبي في التاريخ بعد أن سجّل الخميس هدفه الـ 347 في مسيرته. وسجّل إبن الـ 38 عاما هدفا خلال مباراة جمعت فريقه ميلوناريوس امام بوياكا شيكو ضمن الدوري الكولومبي وانتهت بفوز الأول 5-1. وكتبت رابطة الدوري الكولومبي عبر حسابها الرسمي في منصة إكس «نعم، نعم، نعم! النمر أصبح الهدّاف الأكبر في التاريخ». وتجاوز فالكاو رقم الدولي السابق فيكتور هوغو أريستيسابال الذي لعب لأندية أتلتيكو ناسيونال وفالنسيا الإسباني وساو باولو وكروزيرو البرازيليين.
سجل فالكاو 36 هدفا للمنتخب الوطني وهو أيضا هدافه التاريخي، و311 هدفا على مستوى الاندية، بما في ذلك 83 هدفا في أربعة مواسم مع موناكو الذي يشارك في الدوري الفرنسي بين عامي 2013 و2019، وهو رقم قياسي لنادي الإمارة.
كما سجل 72 هدفا مع بورتو البرتغالي و70 مع أتلتيكو مدريد الإسباني.
وبعد مسيرة طويلة في أوروبا، انضم فالكاو هذا العام إلى نادي ميلوناريوس من بوغوتا والذي شجعله منذ الصغر.
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