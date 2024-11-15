فيكتوريوس و KHKيشاركان في كأس دبي لسباقات التجديف الشعبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)KHK

وكان‭ ‬ممثلا‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قد‭ ‬وصلا‭ ‬دبي‭ ‬الخميس‭ ‬حيث‭ ‬خاضا‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬خلال‭ ‬جولته‭ ‬الأولى‭ ‬والذي‭ ‬يؤهل‭ ‬مجموع‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬جولتيه‭ ‬إلى‭ ‬سباق‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬أغلى‭ ‬سباقات‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

ويسعى‭ ‬فريقا‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬و KHK ‭ ‬لتحقيق‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬500‭ ‬بحار‭ ‬يمثلون‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬فريقا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قوارب‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭.‬

ويقود‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬النوخذة‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الحدي‭ ‬فيما‭ ‬يقود‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬النوخذة‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬البوسميط‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬إنجازات‭ ‬خليجية‭ ‬مميزة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كأس‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭.‬

وكان‭ ‬فريق‭ ‬ KHK ‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬دبي‭ ‬لقوارب‭ ‬التجديف‭ ‬الشعبي‭ ‬فئة‭ ‬30‭ ‬قدما‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬دبي‭ ‬للرياضات‭ ‬البحرية‭.‬