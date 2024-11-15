فيكتوريوس و KHKيشاركان في كأس دبي لسباقات التجديف الشعبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يستعد فريقا فيكتوريوس و
KHK لتمثيل مملكة البحرين في الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف الشعبي فئة 30 قدما السبت وذلك في مياه قناة دبي المائية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وكان ممثلا مملكة البحرين قد وصلا دبي الخميس حيث خاضا التدريبات التي تسبق المشاركة في السباق خلال جولته الأولى والذي يؤهل مجموع المشاركة في جولتيه إلى سباق آل مكتوم أغلى سباقات التجديف الشعبي في منطقة الخليج.
ويسعى فريقا فيكتوريوس و KHK لتحقيق البطولة في الجولة الأولى التي يشارك فيها 500 بحار يمثلون ما يقرب من 50 فريقا، بما في ذلك قوارب من دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقود فريق فيكتوريوس النوخذة عبدالله خليفة الحدي فيما يقود فريق KHK النوخذة أحمد ناصر البوسميط الذي حقق إنجازات خليجية مميزة مع الفريق الأصفر خلال السنوات الماضية بما في ذلك كأس آل مكتوم.
وكان فريق KHK قد حقق الجولة الأولى من سباق دبي لقوارب التجديف الشعبي فئة 30 قدما العام الماضي وهو الحدث الذي يقام بتنظيم من نادي دبي للرياضات البحرية.
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