فرسان فريق فيكتوريوس ينهون سباق 100 كم للقدرة في الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصدر فريق فيكتوريوس، السباق الدولي لمسافة 100 كم الذي أقيم في قرية البحرين الدولية للقدرة بتنظيم من الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة واسعة من الاسطبلات والفرسان.
واستطاع فرسان الفريق من إنهاء مراحل السباق بنجاح وتصدر السباق الدولي وسط متابعة مباشرة من د. خالد أحمد حسن مدير الفريق الملكي للقدرة والجهاز الفني للفريق.
ويمثل السباق أهمية كبيرة للفريق في ظل وقوف الجهاز الفني على قياس امكانيات الجياد واكتشاف المناسب منها للسباقات القادمة التي ستكون انطلاقا من شهر ديسمبر القادم بتنظيم سباق العيد الوطني المجيد، وخلال شهر يناير سيقام سباق كأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومهرجان كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للفروسية وسباقات القدرة الذي سيقام في شهر فبراير، وكأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الذي سيقام في شهر مارس 2025.
وأنهى فرسان فريق فيكتوريوس السباق الذي أقيم بسرعة محدده لا تتجاوز 18 كم في الساعة وذلك بحسب ما تنص عليه شروط الاتحاد الدولي للفروسية.
وأكد د. خالد أحمد حسن، أن الفريق الملكي بكافة أجنحته دخل في أجواء مثالية من التحضيرات لأهم البطولات في الموسم الحالي من خلال التحضيرات في السباقات الحالية والاطلاع على الامكانيات التي تمتلكها الجياد، مشيرا إلى أن هذه السباقات الحالية مهمة جدا للفريق وتعطي مدربين اجنحة الفريق الملكي فرصة جيدة للتحضير المميز للسباقات القادمة.
وأشاد د. خالد أحمد حسن بالامكانيات التي يمتلكها فرسان فريق فيكتوريوس وفرسان فريق الزعيم وفريق الخالدية والنصر والمستويات الجيدة التي ظهروا عليها في السباق 100 كم التأهيلي الذي شارك فيه عدد 54 من الفرسان المحليين والخليجيين ومملكة ماليزيا والمغرب، الذين حرصوا على المشاركة لرفع جاهزيتهم للسباقات القادمة وتعزيز مستوى لياقة الجياد لديهم، وأشرف على سير تنظيم السباق نخبة من المحكمين الدوليين المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي للفروسية.
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17:-11-2024
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