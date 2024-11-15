فرسان فريق فيكتوريوس ينهون سباق 100 كم للقدرة في الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واستطاع‭ ‬فرسان‭ ‬الفريق‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬مراحل‭ ‬السباق‭ ‬بنجاح‭ ‬وتصدر‭ ‬السباق‭ ‬الدولي‭ ‬وسط‭ ‬متابعة‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬مدير‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للفريق‭.‬

ويمثل‭ ‬السباق‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وقوف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬قياس‭ ‬امكانيات‭ ‬الجياد‭ ‬واكتشاف‭ ‬المناسب‭ ‬منها‭ ‬للسباقات‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬القادم‭ ‬بتنظيم‭ ‬سباق‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬وخلال‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬سيقام‭ ‬سباق‭ ‬كأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ومهرجان‭ ‬كأس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬فبراير،‭ ‬وكأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬مارس‭ ‬2025‭.‬

وأنهى‭ ‬فرسان‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬السباق‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬بسرعة‭ ‬محدده‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬18‭ ‬كم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬وذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تنص‭ ‬عليه‭ ‬شروط‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬

وأكد‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن،‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬بكافة‭ ‬أجنحته‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬مثالية‭ ‬من‭ ‬التحضيرات‭ ‬لأهم‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحضيرات‭ ‬في‭ ‬السباقات‭ ‬الحالية‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬الامكانيات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الجياد،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬السباقات‭ ‬الحالية‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬للفريق‭ ‬وتعطي‭ ‬مدربين‭ ‬اجنحة‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬فرصة‭ ‬جيدة‭ ‬للتحضير‭ ‬المميز‭ ‬للسباقات‭ ‬القادمة‭.‬

وأشاد‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬بالامكانيات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬فرسان‭ ‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬وفرسان‭ ‬فريق‭ ‬الزعيم‭ ‬وفريق‭ ‬الخالدية‭ ‬والنصر‭ ‬والمستويات‭ ‬الجيدة‭ ‬التي‭ ‬ظهروا‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬100‭ ‬كم‭ ‬التأهيلي‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬54‭ ‬من‭ ‬الفرسان‭ ‬المحليين‭ ‬والخليجيين‭ ‬ومملكة‭ ‬ماليزيا‭ ‬والمغرب،‭ ‬الذين‭ ‬حرصوا‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزيتهم‭ ‬للسباقات‭ ‬القادمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬لياقة‭ ‬الجياد‭ ‬لديهم،‭ ‬وأشرف‭ ‬على‭ ‬سير‭ ‬تنظيم‭ ‬السباق‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحكمين‭ ‬الدوليين‭ ‬المعتمدين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭.‬









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‬ MANSOOR ‭ - ‬ File ‭:‬ – ‭

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‬ Folder 16-‭

‬17‭:-‬11-2024

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