إسرائيل تصعد قصفها الضاحية الجنوبية لبيروت بعد مقترح أمريكي لهدنة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهذه‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬ووقع‭ ‬الهجوم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬تقاطع‭ ‬الطيونة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تلتقي‭ ‬فيها‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بأجزاء‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المدينة،‭ ‬وهو‭ ‬هدف‭ ‬أكثر‭ ‬مركزية‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬قصفتها‭ ‬إسرائيل‭.‬

وكثفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬غاراتها‭ ‬الجوية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬وهو‭ ‬تصعيد‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬تحرك‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بهدف‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭.‬

وقال‭ ‬مصدران‭ ‬سياسيان‭ ‬لبنانيان‭ ‬كبيران‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬السفيرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬قدمت‭ ‬الخميس‭ ‬مسودة‭ ‬اقتراح‭ ‬هدنة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬نبيه‭ ‬بري،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تفاصيل‭. ‬ووافقت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬اضطلاع‭ ‬بري‭ ‬بالتفاوض‭.‬

وذكر‭ ‬المصدران‭ ‬أن‭ ‬المسودة‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬مقترح‭ ‬مكتوب‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬لوقف‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬حليفتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬المصدرين‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬هدف‭ ‬المسودة‭ ‬هو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬اللبناني‭. ‬وحين‭ ‬سئل‭ ‬عن‭ ‬المقترح،‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭: ‬‮«‬الجهود‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬ىاتفاق‭ ‬دبلوماسي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬كبير،‭ ‬تحدث‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هويته،‭ ‬إنه‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬الى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭.‬

ويمثل‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬محاولة‭ ‬أخيرة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايتها‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تبدو‭ ‬فيه‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬متعثرة‭ ‬تماما‭. ‬

ومن‭ ‬النقاط‭ ‬الشائكة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مطلب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالاحتفاظ‭ ‬بحرية‭ ‬التصرف‭ ‬إذا‭ ‬خرقت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أي‭ ‬اتفاق،‭ ‬وهو‭ ‬المطلب‭ ‬الذي‭ ‬يرفضه‭ ‬لبنان‭.‬