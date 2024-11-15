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استشهاد أسيرين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية

11/15/2024 7:08:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬مؤسستان‭ ‬حقوقيتان‭ ‬فلسطينيتان‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬معتقلين‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إسرائيلي‭ ‬استشهدا‭ ‬بعد‭ ‬نقلهما‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭.‬

وأضافت‭ ‬هيئة‭ ‬شؤون‭ ‬الأسرى‭ ‬والمحررين‭ ‬التابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ونادي‭ ‬الأسير‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬إبلاغهما‭ ‬‮«‬باستشهاد‭ ‬أسيرين‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬وهما‭: ‬سميح‭ ‬سليمان‭ ‬محمد‭ ‬عليوي‭ (‬61‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬نابلس،‭ ‬وأنور‭ ‬شعبان‭ ‬محمد‭ ‬اسليم‭ (‬44‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬غزة‮»‬‭.
‬وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬والنادي‭ ‬في‭ ‬بيانهما‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأسير‭ ‬عليوي‭ ‬معتقل‭ ‬إداري‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭... ‬وعانى‭ ‬قبل‭ ‬اعتقاله‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬نتيجة‭ ‬إصابته‭ ‬بورم‭ ‬حميد‭ ‬في‭ ‬الأمعاء‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأسير‭ ‬أنور‭ ‬اسليم‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬فهو‭ ‬معتقل‭ ‬منذ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023،‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أية‭ ‬مشاكل‭ ‬صحية‭ ‬قبل‭ ‬اعتقاله‭ ‬بحسب‭ ‬عائلته‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬بعد‭ ‬بيان‭ ‬من‭ ‬مصلحة‭ ‬السجون‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭. ‬

وذكر‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬عليوي‭ ‬أسير‭ ‬سابق‭ ‬أمضى‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬نحو‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬وبدأت‭ ‬رحلة‭ ‬اعتقالاته‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬وهو‭ ‬متزوج‭ ‬وأب‭ ‬لتسعة‭ ‬من‭ ‬الأبناء،‭ ‬كذلك‭ ‬الأسير‭ ‬اسليم‭ ‬فهو‭ ‬متزوج‭ ‬وأب‭ ‬لأربعة‭ ‬من‭ ‬الأبناء‮»‬‭. ‬

وحمّلت‭ ‬هيئة‭ ‬الأسرى‭ ‬ونادي‭ ‬الأسير‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬الأسيرين،‭ ‬لتضاف‭ ‬هذه‭ ‬الجريمة‭ ‬إلى‭ ‬سجل‭ ‬جرائم‭ ‬الاحتلال‭ ‬المستمرة‭ ‬وغير‭ ‬المسبوقة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬شكّلت‭ ‬المرحلة‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬شعبنا‭ ‬الصامد،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أعداد‭ ‬الشهداء‭ ‬الأسرى‭ ‬والمعتقلين‭ ‬هو‭ ‬الأعلى‭ ‬تاريخيا‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬المراحل‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬فيها‭ ‬فلسطين‭ ‬انتفاضات‭ ‬وهبات‭ ‬شعبية‭ ‬تاريخية‮»‬‭.‬

وأضافتا‭ ‬أنه‭ ‬بذلك‭ ‬ارتفع‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الأسرى‭ ‬المعلومة‭ ‬هوياتهم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬إلى‭ ‬280،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬الأسرى‭ ‬الذين‭ ‬يواصل‭ ‬الاحتلال‭ ‬إخفاء‭ ‬هوياتهم‭ ‬وظروف‭ ‬استشهادهم،‭ ‬ومعتقلين‭ ‬آخرين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للإعدام،‭ ‬ومن‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لشهداء‭ ‬الحركة‭ ‬الأسيرة‭ ‬فإن‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الأسرى‭ ‬بعد‭ ‬تاريخ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬ارتفع‭ ‬إلى‭ ‬43‭ ‬ممن‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬هوياتهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختصة‮»‬‭.
‬وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأسرى‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الاحتلال‭ ‬الذين‭ ‬اعترفت‭ ‬بهم‭ ‬إدارة‭ ‬السجون‭ ‬حتى‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬و200،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬فرض‭ ‬جريمة‭ ‬الإخفاء‭ ‬القسري‭ ‬بحق‭ ‬المئات‭ ‬من‭ ‬معتقلي‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬المعسكرات‭ ‬التابعة‭ ‬لجيش‭ ‬الاحتلال‮»‬‭.‬

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