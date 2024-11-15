حماس مستعدة لوقف النار في غزة وتدعو ترامب إلى ((الضغط)) على إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
القدس المحتلة
– الوكالات: أعلنت حركة حماس الفلسطينية أمس أنها مستعدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة داعية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى «لضغط» على إسرائيل.
يأتي هذا بعد نحو أسبوع على إعلان قطر تعليق وساطتها بين إسرائيل وحركة حماس، ما أضعف الآمال المتدنية أساسا بشأن تحريك المباحثات الهادفة لإنهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من عام على القطاع الفلسطيني.
وقال باسم نعيم العضو في المكتب السياسي للحركة إن «حماس مستعدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة في حال قُدم عرض يقضي بوقف إطلاق النار على ان تلتزم به دولة الاحتلال»، داعيا «الإدارة الأمريكية وترامب للضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف العدوان والحرب على غزة والمنطقة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني».
واضاف «نحن في حماس لم نتلقَّ أي اقتراح جديد وسندرس بإيجابية أي عرض يقدم لنا».
واوضح أن «حماس أبلغت الوسطاء أننا مع أي اقتراح أو عرض يتم تقديمه لنا يحقق وقفا نهائيا لإطلاق النار والانسحاب العسكري من قطاع غزة مع تمكين عودة النازحين، وصفقة جادة لتبادل الاسرى وادخال المساعدات الانسانية والإغاثية وإعادة الاعمار».
وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط.
في غضون ذلك بثّت حركة الجهاد الإسلامي أمس تسجيلا مصوّرا جديدا للرهينة الإسرائيلي ساشا تروبانوف المحتجز في غزة منذ هجوم «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023 بعد بث أول تسجيل له في وقت سابق الأسبوع الماضي.
وناشد تروبانوف الذي تعرّف عليه أقاربه في أول تسجيل نشر الأربعاء، في الفيديو الجديد أرييه درعي زعيم حزب شاس اليهودي المتطرف العضو في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، مساعدته وغيره من الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي آخر التطورات الميدانية دمرت غارة إسرائيلية منزل محمد بركة في دير البلح بوسط غزة.
وقال بركة لفرانس برس «استيقظت عند الساعة 2:30 فجرا مع الغارة. ووجدت الركام والزجاج ووجدت حريقا في البيت». وأضاف «أسفر القصف عن ثلاثة شهداء و15 جريحا».
وذكر مراسل RT أن قصفا إسرائيليا استهدف مجموعة من المواطنين في الشارع الأول بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة عدد آخر.
كما استهدفت القوات الإسرائيلية محلات تجارية في شارع السوق بمخيم النصيرات فجر أمس.
وسقط عدد من الإصابات بعد استهداف الطوابق العلوية لأحد أبراج الرزان في محيط مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.
وقالت وزارة الصحة في غزة أمس إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 43764 فلسطينيا وإصابة 103490 آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023.
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