حماس مستعدة لوقف النار في غزة وتدعو ترامب إلى ((الضغط)) على إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬على‭ ‬إعلان‭ ‬قطر‭ ‬تعليق‭ ‬وساطتها‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬ما‭ ‬أضعف‭ ‬الآمال‭ ‬المتدنية‭ ‬أساسا‭ ‬بشأن‭ ‬تحريك‭ ‬المباحثات‭ ‬الهادفة‭ ‬لإنهاء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭.

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وقال‭ ‬باسم‭ ‬نعيم‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬مستعدة‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قُدم‭ ‬عرض‭ ‬يقضي‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تلتزم‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وترامب‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬والحرب‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والمنطقة‭ ‬وإنهاء‭ ‬معاناة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

واضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬لم‭ ‬نتلقَّ‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬جديد‭ ‬وسندرس‭ ‬بإيجابية‭ ‬أي‭ ‬عرض‭ ‬يقدم‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬

واوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حماس‭ ‬أبلغت‭ ‬الوسطاء‭ ‬أننا‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬اقتراح‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬يتم‭ ‬تقديمه‭ ‬لنا‭ ‬يحقق‭ ‬وقفا‭ ‬نهائيا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والانسحاب‭ ‬العسكري‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تمكين‭ ‬عودة‭ ‬النازحين،‭ ‬وصفقة‭ ‬جادة‭ ‬لتبادل‭ ‬الاسرى‭ ‬وادخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬والإغاثية‭ ‬وإعادة‭ ‬الاعمار‮»‬‭. ‬

وتعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬المنتخب‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بإنهاء‭ ‬الحروب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك‭ ‬بثّت‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬أمس‭ ‬تسجيلا‭ ‬مصوّرا‭ ‬جديدا‭ ‬للرهينة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ساشا‭ ‬تروبانوف‭ ‬المحتجز‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬هجوم‭ ‬‮«‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬بعد‭ ‬بث‭ ‬أول‭ ‬تسجيل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وناشد‭ ‬تروبانوف‭ ‬الذي‭ ‬تعرّف‭ ‬عليه‭ ‬أقاربه‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬تسجيل‭ ‬نشر‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬الجديد‭ ‬أرييه‭ ‬درعي‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬شاس‭ ‬اليهودي‭ ‬المتطرف‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬الائتلاف‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مساعدته‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬آخر‭ ‬التطورات‭ ‬الميدانية‭ ‬دمرت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منزل‭ ‬محمد‭ ‬بركة‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬بوسط‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بركة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬استيقظت‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬2‭:‬30‭ ‬فجرا‭ ‬مع‭ ‬الغارة‭. ‬ووجدت‭ ‬الركام‭ ‬والزجاج‭ ‬ووجدت‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬البيت‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬أسفر‭ ‬القصف‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬و15‭ ‬جريحا‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬مراسل‭ ‬ RT ‭ ‬أن‭ ‬قصفا‭ ‬إسرائيليا‭ ‬استهدف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الأول‭ ‬بحي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬12‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬عدد‭ ‬آخر‭.‬

كما‭ ‬استهدفت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬محلات‭ ‬تجارية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬السوق‭ ‬بمخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭.‬

وسقط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬الطوابق‭ ‬العلوية‭ ‬لأحد‭ ‬أبراج‭ ‬الرزان‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬بمشروع‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمالي‭ ‬القطاع‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬43764‭ ‬فلسطينيا‭ ‬وإصابة‭ ‬103490‭ ‬آخرين‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬