Saturday, 16 November 2024 06:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأشغال: توفير جسر تقاطع فندق الشيراتون ضمن مشروع ((مترو البحرين)) المرتقب

11/15/2024 7:08:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭ ‬


أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬للمشاة‭ ‬يربط‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بتقاطع‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬للمشاة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬موضحة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توفيره‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬مترو‭ ‬البحرين‭ ‬المرتقب،‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬غاية‭ ‬وأهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم،‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬المقترح‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المرورية‭ ‬والهندسية‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بمتطلبات‭ ‬تطوير‭ ‬الشارع‭ ‬وباقي‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭.‬

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نيابي‭ ‬برغبة‭ ‬استمرار‭ ‬خططها‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬منظومة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الخدمي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالغاً‭ ‬بتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬لجميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق،‭ ‬إذ‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬عند‭ ‬دراسة‭ ‬وتصميم‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬مشاة‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬مثل‭ ‬جسر‭ ‬المشاة‭ ‬بين‭ ‬قريتي‭ ‬العكر‭ ‬والمعامير‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬وجسر‭ ‬مشاة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬بين‭ ‬مجمعي‭ ‬الدانة‭ ‬والسيتي‭ ‬سنتر،‭ ‬وجسر‭ ‬مشاة‭ ‬يربط‭ ‬ساحل‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬الجديد‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬ومنطقة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نفسها‭.‬

حيث‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬للمشاة‭ ‬يربط‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بتقاطع‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭ ‬لتفادي‭ ‬سرعة‭ ‬السيارات‭ ‬والحوادث،‭ ‬وبسبب‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬مرتادي‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬والواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الازدحام‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭. ‬

MENAFN15112024000055011008ID1108891604

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث