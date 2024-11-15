الأشغال: توفير جسر تقاطع فندق الشيراتون ضمن مشروع ((مترو البحرين)) المرتقب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
أشارت وزارة الاشغال إلى عدم جدوى إنشاء جسر للمشاة يربط الواجهة البحرية على شارع الملك فيصل بتقاطع فندق الشيراتون إلى عدم جدوى إنشاء جسر للمشاة ضمن مشروع تطوير شارع الملك فيصل موضحة انه من المؤمل أن يتم توفيره ضمن مشروع مترو البحرين المرتقب، الذي يخدم غاية وأهداف الاقتراح برغبة المقدم، فقد قامت بدراسة المقترح ضمن مشروع تطوير شارع الملك فيصل من الناحية المرورية والهندسية مع الأخذ بمتطلبات تطوير الشارع وباقي الجهات الخدمية.
أكدت وزارة الاشغال في ردها على اقتراح نيابي برغبة استمرار خططها لتطوير وتحديث منظومة البنية التحتية بما يدعم التنمية في تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع الخدمية الاستراتيجية والمشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي وغيرها من مشاريع الطرق والبنية التحتية في مختلف مناطق مملكة البحرين، مشيرةً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لجميع مستخدمي شبكة الطرق، إذ تحرص على تطبيق المعايير الهندسية عند دراسة وتصميم مشاريع تطوير شبكة الطرق.
ومن جانب آخر وافق مجلس أمانة العاصمة على الاقتراح برغبة، مع الأخذ في الاعتبار بناء جسور مشاة مطلوبة في مناطق أخرى في العاصمة، مثل جسر المشاة بين قريتي العكر والمعامير على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وجسر مشاة على الشارع الذي يصل بين مجمعي الدانة والسيتي سنتر، وجسر مشاة يربط ساحل أم الحصم الجديد المطل على خليج توبلي ومنطقة أم الحصم نفسها.
حيث وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة يربط الواجهة البحرية على شارع الملك فيصل بتقاطع فندق الشيراتون لتفادي سرعة السيارات والحوادث، وبسبب ازدياد عدد مرتادي المرفأ المالي والواجهة البحرية على شارع الملك فيصل، بالإضافة الى الازدحام الشديد الذي يعاني منه شارع الملك فيصل بالدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.
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