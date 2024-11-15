الأشغال: توفير جسر تقاطع فندق الشيراتون ضمن مشروع ((مترو البحرين)) المرتقب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





أشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬للمشاة‭ ‬يربط‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بتقاطع‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬جدوى‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬للمشاة‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬موضحة‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توفيره‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬مترو‭ ‬البحرين‭ ‬المرتقب،‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬غاية‭ ‬وأهداف‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬المقدم،‭ ‬فقد‭ ‬قامت‭ ‬بدراسة‭ ‬المقترح‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المرورية‭ ‬والهندسية‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بمتطلبات‭ ‬تطوير‭ ‬الشارع‭ ‬وباقي‭ ‬الجهات‭ ‬الخدمية‭.‬

أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الاشغال‭ ‬في‭ ‬ردها‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬نيابي‭ ‬برغبة‭ ‬استمرار‭ ‬خططها‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬منظومة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬الخدمية‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والمشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الخدمي‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬تولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬بالغاً‭ ‬بتوفير‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬لجميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق،‭ ‬إذ‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬المعايير‭ ‬الهندسية‭ ‬عند‭ ‬دراسة‭ ‬وتصميم‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬شبكة‭ ‬الطرق‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬وافق‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬مشاة‭ ‬مطلوبة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العاصمة،‭ ‬مثل‭ ‬جسر‭ ‬المشاة‭ ‬بين‭ ‬قريتي‭ ‬العكر‭ ‬والمعامير‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح،‭ ‬وجسر‭ ‬مشاة‭ ‬على‭ ‬الشارع‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬بين‭ ‬مجمعي‭ ‬الدانة‭ ‬والسيتي‭ ‬سنتر،‭ ‬وجسر‭ ‬مشاة‭ ‬يربط‭ ‬ساحل‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬الجديد‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬توبلي‭ ‬ومنطقة‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬نفسها‭.‬

حيث‭ ‬وافقت‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬جسر‭ ‬للمشاة‭ ‬يربط‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بتقاطع‭ ‬فندق‭ ‬الشيراتون‭ ‬لتفادي‭ ‬سرعة‭ ‬السيارات‭ ‬والحوادث،‭ ‬وبسبب‭ ‬ازدياد‭ ‬عدد‭ ‬مرتادي‭ ‬المرفأ‭ ‬المالي‭ ‬والواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الازدحام‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثانية‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭. ‬